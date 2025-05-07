Поисковики Подмосковья в этом году планируют около 300 экспедиций

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Подмосковные поисковые объединения в этом году проведут около 300 экспедиций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив огромный вклад поисковиков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«В Московской области действует 12 поисковых объединений. Это 113 отрядов и более 3 тыс. человек. Наши поисковики возвращают имена героев, восстанавливают связь поколений и сохраняют историческую правду. В прошлом году они провели более 380 экспедиций, 94 из них – на территории региона. На подмосковной земле были найдены и с почестями захоронены останки 207 бойцов. Установлены имена и судьбы восьми защитников Родины», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.Он также напомнил, что в Московской области реализуются проекты «Битва за Москву», «Судьба Солдата», проводятся уроки мужества. В преддверии Дня Победы спикер Мособлдумы поблагодарил поисковиков Подмосковья за их благородную миссию – оживлять страницы истории и делать всё, чтобы никто не был забыт.
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