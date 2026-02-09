Патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» объединила 1000 участников
Состоявшаяся в Подольске VIII открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала около 1000 участников из Московской, Калужской и Тульской областей. Игру посвятили 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили в Министерстве информации и молодёжной политики Подмосковья.
Это традиционное мероприятие проходит в Московской области с 2019 года.
«Мы искренне рады, что с каждым годом всё больше ребят выбирают патриотические игры как способ проверить себя и проявить характер. В этом году в игре участвовали 120 команд. Это юные патриоты из 34 муниципалитетов Подмосковья, отряды из Москвы, Калужской и Тульской областей», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Участникам предстояло пройти комплекс испытаний в условиях зимы: преодолеть полосу препятствий с лабиринтом, разрушенной лестницей и стеной с проломами, выполнить марш-бросок в рамках тактической игры «Зарница», продемонстрировать навыки разборки и сборки автомата Калашникова, метания учебных гранат.
Отдельный конкурс был посвящён истории Великой Отечественной войны. Юнармейцы отвечали на вопросы об обороне Ленинграда и других сражениях.
По итогам соревнований победила команда «Витязь-Быково» из Подольска. В зачёте «Друзья Подмосковья» первенствовала команда «Стражи порядка».