Патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» объединила 1000 участников

09 февраля 2026, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Состоявшаяся в Подольске VIII открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» собрала около 1000 участников из Московской, Калужской и Тульской областей. Игру посвятили 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда, сообщили в Министерстве информации и молодёжной политики Подмосковья.





Это традиционное мероприятие проходит в Московской области с 2019 года.



«Мы искренне рады, что с каждым годом всё больше ребят выбирают патриотические игры как способ проверить себя и проявить характер. В этом году в игре участвовали 120 команд. Это юные патриоты из 34 муниципалитетов Подмосковья, отряды из Москвы, Калужской и Тульской областей», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

