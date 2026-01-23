В Московской области приняли закон о поддержке студенческих отрядов

23 января 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Закон, направленный на развитие студенческих отрядов и поддержку их деятельности, приняла Мособлдума в 127-го заседания. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.





Документ закрепляет механизмы взаимодействия студотрядов с органами власти, работодателями и образовательными организациями, а также определяет главные направления госполитики в этой сфере.



