В Московской области приняли закон о поддержке студенческих отрядов
Закон, направленный на развитие студенческих отрядов и поддержку их деятельности, приняла Мособлдума в 127-го заседания. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
Документ закрепляет механизмы взаимодействия студотрядов с органами власти, работодателями и образовательными организациями, а также определяет главные направления госполитики в этой сфере.
Согласно принятому закону, в регионе создадут Совет по взаимодействию со студенческими отрядами. В него войдут представители власти, образовательных учреждений и сами участники отрядов. В Совете будут предлагать различные инициативы и разрабатывать решения актуальных задач.«Этот путь мы начали вместе со студенческими отрядами пять лет назад. Вместе выстраивали работу, придумывали проекты и помогали ребятам расти. Сегодня студотряды Подмосковья — это большая, сплочённая и дружная команда, которая объединяет свыше семи с половиной тысяч активных, целеустремлённых и талантливых молодых людей», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Всего в Московской области в настоящее время действуют свыше 140 студенческих отрядов на базе более чем 50 колледжей и вузов.