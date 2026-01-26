Более 110 мероприятий провели в Подмосковье ко Дню студента

26 января 2026, 10:38

25 января в Подмосковье отметили День российского студенчества. В Татьянин день регион стал большой праздничной площадкой для тысяч молодых людей. Мероприятия вышли за пределы вузов и колледжей. Их проводили в парках, на катках, в концертных залах и молодежных центрах. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.





В каждом городском округе подготовили свою программу. Студентов ждали спортивные соревнования, интеллектуальные игры, торжественные церемонии, концерты и зимние развлечения. Праздник показал, что студенческая жизнь — это не только учеба, но и возможности для самореализации, общения и активного отдыха.



«Студенчество Подмосковья — это особая гордость и стратегический ресурс нашего региона. Мы видим в молодёжи не просто учащихся, а уже состоявшихся лидеров, которые достойно представляют область на самых престижных федеральных площадках — от побед на «Российской студенческой весне» до ярких выступлений на «Тавриде». Но для нас ещё важнее, что они — авторы реальных, полезных проектов, побеждающих в грантовыхконкурсах и развивающих наши города. Это волонтёры, чья работа — истинный пример патриотизма в действии: от тихой, но столь важной адресной помощи до масштабных акций по самым разным направлениям. Мы искренне радуемся их успехам и гордимся их гражданской зрелостью», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

