Более 110 мероприятий провели в Подмосковье ко Дню студента
25 января в Подмосковье отметили День российского студенчества. В Татьянин день регион стал большой праздничной площадкой для тысяч молодых людей. Мероприятия вышли за пределы вузов и колледжей. Их проводили в парках, на катках, в концертных залах и молодежных центрах. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В каждом городском округе подготовили свою программу. Студентов ждали спортивные соревнования, интеллектуальные игры, торжественные церемонии, концерты и зимние развлечения. Праздник показал, что студенческая жизнь — это не только учеба, но и возможности для самореализации, общения и активного отдыха.
«Студенчество Подмосковья — это особая гордость и стратегический ресурс нашего региона. Мы видим в молодёжи не просто учащихся, а уже состоявшихся лидеров, которые достойно представляют область на самых престижных федеральных площадках — от побед на «Российской студенческой весне» до ярких выступлений на «Тавриде». Но для нас ещё важнее, что они — авторы реальных, полезных проектов, побеждающих в грантовыхконкурсах и развивающих наши города. Это волонтёры, чья работа — истинный пример патриотизма в действии: от тихой, но столь важной адресной помощи до масштабных акций по самым разным направлениям. Мы искренне радуемся их успехам и гордимся их гражданской зрелостью», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.По словам министра, в ходе празднования Дня студента в Подмосковье прошло более 110 мероприятий, участниками которых стали свыше 4 000 человек. Одним из самых ярких событий стала областная акция «Зачётный парк». Она одновременно прошла в десятках муниципалитетов. В Коломне в Парке Мира сотни студентов приняли участие в массовом катании на коньках, турнире по лазертагу и торжественном награждении лучших студентов, преподавателей и сотрудников учебных заведений. Вечер завершили концертом.
В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» студентов ждали стендап-выступления, игры с призами, песни под гитару и дискотека на льду. Мероприятие объединило более 500 участников.
Любителей активного отдыха пригласили на ледовые дискотеки. В Лобне в Центральном парке провели мероприятие «Полярное Сияние: движение без границ». В Балашихе на стадионе «Криогенмаш» и в Пестовском парке организовали «Студ.net» с мастер-классами от фигуристов и хоккеистов, конкурсами и спортивными эстафетами. В Клину в Ледовом дворце имени Харламова студенты и девушки по имени Татьяна в этот день катались бесплатно.
Интеллектуальные мероприятия также стали частью праздника. В Мытищах студенты прошли квест «СТUD//Зачёт`2026», а в Люберцах подготовили командную квиз-игру «Все обо всем». В Егорьевске наградили лучших студентов за успехи в учебе, науке и общественной деятельности.
Молодежь Бронниц объединили на форуме «Твой маршрут к успеху». Участники прошли по профориентационным площадкам, посетили тренинги по командной работе, встречи по кибербезопасности и консультации по грантовой поддержке.
Молодогвардейцы Подмосковья организовали креативную сессию «Студенчество Подмосковья: Территория возможностей», интеллектуальные квизы, спортивные матчи и утреннюю зарядку с чемпионом мира по боксу Романом Андреевым.
В этот день дали старт шестому сезону Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Все мероприятия провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».