Пациенты подмосковного НИКИ детства сделали открытки для наших защитников
20 февраля в отделении реабилитации стационара НИКИ детства провели патриотическое мероприятие, посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества. Юные пациенты вместе с волонтёрами создали праздничные открытки и тематические поделки для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.
Творческая встреча стала частью реабилитационного процесса. Занятия декоративно-прикладным искусством помогают детям развивать мелкую моторику, способствуют эмоциональной разгрузке и социализации во время лечения.
«Наши юные пациенты, проявляя заботу о защитниках, сами становятся сильнее. Мы благодарим волонтёров за неравнодушие и помощь в организации таких значимых мероприятий, которые объединяют поколения», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Готовые открытки с тёплыми словами поддержки передадут бойцам на передовую. В институте отмечают, что подобные инициативы проводят регулярно — сотрудничество с волонтёрскими организациями и тематические встречи стали доброй традицией учреждения.