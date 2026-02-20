Пациенты подмосковного НИКИ детства сделали открытки для наших защитников

20 февраля 2026, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

20 февраля в отделении реабилитации стационара НИКИ детства провели патриотическое мероприятие, посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества. Юные пациенты вместе с волонтёрами создали праздничные открытки и тематические поделки для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Творческая встреча стала частью реабилитационного процесса. Занятия декоративно-прикладным искусством помогают детям развивать мелкую моторику, способствуют эмоциональной разгрузке и социализации во время лечения.





«Наши юные пациенты, проявляя заботу о защитниках, сами становятся сильнее. Мы благодарим волонтёров за неравнодушие и помощь в организации таких значимых мероприятий, которые объединяют поколения», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.