В регионе рассказали, как попасть на программу «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Основная задача программы — подготовить высококвалифицированных управленцев из числа бойцов СВО.
Выпускники смогут работать в органах гос- и муниципальной власти, а также в крупных государственных корпорациях.
Проект помогает участникам получить новые знания и навыки, разобраться в системе управления, пройти обучение и стажировки. Речь идет о профессиональной переподготовке и возможности начать карьеру в гражданской сфере, продолжив служение стране уже в новом формате.
Стать участником программы могут ветераны СВО, которые хотят развиваться в сфере управления. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте проекта, заполнить анкету и пройти отборочные этапы. Кандидатов оценивают по профессиональным и личным качествам, мотивации и готовности работать на результат.
Один из участников программы — ветеран СВО Алексей Протченко — уверен, что для прохождения отбора важны характер и внутренняя дисциплина. По его словам, успех невозможен без серьезной подготовки.
«Победа любит подготовку. Нужны настойчивость и ориентирование на результат. Первый поток — по сути первопроходцы, мы не знали, что нас ожидает, какой будет отбор и программа обучения. Теперь же можно посмотреть программу и подготовиться заранее», — сказал участник программы.Протченко отметил, что первые участники фактически шли по неизвестному пути, не понимая, какие испытания им предстоят. Сейчас у новых кандидатов есть возможность заранее изучить программу, оценить требования и подойти к отбору более осознанно.
Программа «Герои Подмосковья» направлена не только на обучение, но и на формирование кадрового резерва региона. Участники СВО смогут эффективно работать в системе управления и приносить практическую пользу Подмосковью.