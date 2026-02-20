В регионе рассказали, как попасть на программу «Герои Подмосковья»

20 февраля 2026, 10:20

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Путина. Основная задача программы — подготовить высококвалифицированных управленцев из числа бойцов СВО.





Выпускники смогут работать в органах гос- и муниципальной власти, а также в крупных государственных корпорациях.



Проект помогает участникам получить новые знания и навыки, разобраться в системе управления, пройти обучение и стажировки. Речь идет о профессиональной переподготовке и возможности начать карьеру в гражданской сфере, продолжив служение стране уже в новом формате.



Стать участником программы могут ветераны СВО, которые хотят развиваться в сфере управления. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте проекта, заполнить анкету и пройти отборочные этапы. Кандидатов оценивают по профессиональным и личным качествам, мотивации и готовности работать на результат.



Один из участников программы — ветеран СВО Алексей Протченко — уверен, что для прохождения отбора важны характер и внутренняя дисциплина. По его словам, успех невозможен без серьезной подготовки.



«Победа любит подготовку. Нужны настойчивость и ориентирование на результат. Первый поток — по сути первопроходцы, мы не знали, что нас ожидает, какой будет отбор и программа обучения. Теперь же можно посмотреть программу и подготовиться заранее», — сказал участник программы.