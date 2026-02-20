Подмосковный колледж «Энергия» отправил гуманитарную помощь нашим бойцам
Все подразделения подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции ко Дню Защитника Отечества. Посылки отправили 18 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Преподаватели, студенты и их родители активно приняли участие в акции. Педагог-организатор отделения в Балашихе Эльнара Седрединова рассказала, что в течение нескольких недель в колледже собрали медикаменты и все самое необходимое для наших защитников.
Педагог-психолог подразделения в Реутове Евгения Смирнова подчеркнула, что в посылки также вложили письма с благодарностями и пожеланиями для военнослужащих. Они помогут им почувствовать поддержку с Родины в преддверии празжника.
Колледж «Энергия» продолжит поддерживать гражданские инициативы и оказывать всю необходимую помощь фронту.
