Подмосковный колледж «Энергия» отправил гуманитарную помощь нашим бойцам

20 февраля 2026, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Все подразделения подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции ко Дню Защитника Отечества. Посылки отправили 18 февраля. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.