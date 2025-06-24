Педагоги из Подольска получили награды за вклад в воспитательные проекты

24 июня 2025, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Национальном центре «Россия» педагоги из Подольска получили благодарственные письма от Министерства образования Московской области и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» за высокий профессионализм и педагогическое мастерство.