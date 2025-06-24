Педагоги из Подольска получили награды за вклад в воспитательные проекты
В Национальном центре «Россия» педагоги из Подольска получили благодарственные письма от Министерства образования Московской области и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» за высокий профессионализм и педагогическое мастерство.
Награждение прошло в рамках подведения итогов реализации программ «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» за 2023–2024 учебный год.
Делегацию городского округа Подольск возглавили муниципальные координаторы проектов Елена Соколова и Евгения Джигараева. В состав делегации вошли педагоги из школ, гимназий, лицеев и колледжей округа, а также воспитатели дошкольных учреждений.
Завершилась программа экскурсией по экспозиции «Путешествие по России». На площади свыше 3000 квадратных метров были представлены десятки интерактивных объектов, посвящённых культуре, науке, природе и достижениям регионов страны.
Читайте также: