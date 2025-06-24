Олимпийская чемпионка Юлия Гущина пообщалась со школьниками Подольска

24 июня 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Встречу с олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата мира по лёгкой атлетике Юлией Гущиной организовали для участников проекта «Умные каникулы» из школы №18 имени Подольских курсантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.





Мероприятие «100 вопросов чемпиону» было приурочено к Международному олимпийскому дню, который ежегодно отмечается 23 июня. Сначала Юлия Гущина рассказала ребятам о важности здорового образа жизни, а потом отвечала на их вопросы.





«Мне очень приятно, что меня пригласили. Быть спортсменом — это очень интересная профессия. И я хочу, чтобы как можно больше ребят начали заниматься спортом», — сказала Юлия Гущина.