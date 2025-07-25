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В тепличном комплексе в Жуковском нашли более 50 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Более 50 мигрантов-нелегалов из стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии обнаружили полицейские в ходе рейда, который провели в тепличном комплексе по выращиванию огурцов в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Рейд был проведён при поддержке Росгвардии.

«По итогу проверки иностранцев, работающих и живущих на территории тепличного хозяйства, 56 человек привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Из них 46 иностранцев также нарушили режим пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч. Одного нелегала выдворят за пределы России.

Полицейские также задержали 38-летнюю жительницу Раменского, подозреваемую в организации нелегальной миграции. Следствие установило, что женщина с апреля по июнь этого года устраивала иностранцев на постой в нежилых постройках на территории тепличного комплекса. До суда женщину отпустили под подписку о невыезде.
Лев Каштанов

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