В тепличном комплексе в Жуковском нашли более 50 нелегальных мигрантов

25 июля 2025, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Более 50 мигрантов-нелегалов из стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии обнаружили полицейские в ходе рейда, который провели в тепличном комплексе по выращиванию огурцов в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Рейд был проведён при поддержке Росгвардии.





«По итогу проверки иностранцев, работающих и живущих на территории тепличного хозяйства, 56 человек привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Из них 46 иностранцев также нарушили режим пребывания в стране», — говорится в сообщении.