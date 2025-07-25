В тепличном комплексе в Жуковском нашли более 50 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Более 50 мигрантов-нелегалов из стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии обнаружили полицейские в ходе рейда, который провели в тепличном комплексе по выращиванию огурцов в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Рейд был проведён при поддержке Росгвардии.
«По итогу проверки иностранцев, работающих и живущих на территории тепличного хозяйства, 56 человек привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России. Из них 46 иностранцев также нарушили режим пребывания в стране», — говорится в сообщении.Каждого нарушителя оштрафовали на 5 тысяч. Одного нелегала выдворят за пределы России.
Полицейские также задержали 38-летнюю жительницу Раменского, подозреваемую в организации нелегальной миграции. Следствие установило, что женщина с апреля по июнь этого года устраивала иностранцев на постой в нежилых постройках на территории тепличного комплекса. До суда женщину отпустили под подписку о невыезде.