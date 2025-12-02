Программа «Герои Подмосковья» открывает новые возможности для наших бойцов
В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Путина. Программа помогает участникам и ветеранам специальной военной операции получить управленческие навыки и начать работу в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в госкомпаниях.
Главная цель проекта — подготовить сильные, компетентные кадры из числа тех, кто уже доказал свою ответственность и лидерские качества на практике. Участникам помогают освоить современные управленческие инструменты, разобраться в работе власти изнутри.
Программу построили не как формальное обучение, а как живой и насыщенный образовательный процесс — с практикой, наставниками и встречами с руководителями разных уровней.
Своими впечатлениями поделился один из участников — ветеран СВО, разведчик Артем Чурилов из подмосковных Химок. Он признается, что ожидал обычных курсов, но получил гораздо больше.
«С самого первого дня удивила вовлеченность тех, кто организовывал все мероприятия. Удивило количество спикеров: представители Госдумы, Мособлдумы, вице-губернаторы, министры. На нас делается серьезная ставка», — подчеркнул Артем Чурилов.
Принять участие в программе могут участники и ветераны СВО. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте «Героев Подмосковья», заполнить анкету и пройти отбор. Участников ждут обучения, стажировки, работа с наставниками и сопровождение при дальнейшем трудоустройстве.
Проект помогает бойцам найти себя в обычной жизни, передать свой опыт служения стране и продолжить работу уже в гражданской сфере — на благо Подмосковья и всей России.