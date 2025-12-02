Программа «Герои Подмосковья» открывает новые возможности для наших бойцов

02 декабря 2025, 09:45

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья» — региональное продолжение федерального проекта «Время Героев», который запустили в стране по инициативе Президента Владимира Путина. Программа помогает участникам и ветеранам специальной военной операции получить управленческие навыки и начать работу в органах государственной и муниципальной власти, а еще — в госкомпаниях.





Главная цель проекта — подготовить сильные, компетентные кадры из числа тех, кто уже доказал свою ответственность и лидерские качества на практике. Участникам помогают освоить современные управленческие инструменты, разобраться в работе власти изнутри.



Программу построили не как формальное обучение, а как живой и насыщенный образовательный процесс — с практикой, наставниками и встречами с руководителями разных уровней.



Своими впечатлениями поделился один из участников — ветеран СВО, разведчик Артем Чурилов из подмосковных Химок. Он признается, что ожидал обычных курсов, но получил гораздо больше.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки



«С самого первого дня удивила вовлеченность тех, кто организовывал все мероприятия. Удивило количество спикеров: представители Госдумы, Мособлдумы, вице-губернаторы, министры. На нас делается серьезная ставка», — подчеркнул Артем Чурилов.