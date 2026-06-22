Певица из Раменского Наталья Герасимова выступила на телевидении
Видео: Наталья Герасимова
Оперная певица из Раменского Наталья Герасимова выступила в телепрограмме «Доброе утро. Суббота» в эфире Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В дуэте с Андреем Макаровым она исполнила «Песню Анюты» из фильма «Весёлые ребята». Выступление состоялось в парке Горького на площадке с видом на Москву-реку.
«Вместе с певцами на сцену вышли раменские и столичные музыканты – преподаватель и концертмейстер Раменской детской школы искусств №1 Артём Сидоров за фортепиано, композитор и мультиинструменталист Святослав Голузов за барабанами, Софья Третьякова из Центра исполнительских искусств на Добрынинской со скрипкой», – рассказали в администрации.Песня, которую представил коллектив, известна по строчке «Вся я горю, не пойму, от чего». Её создали в 1934 году композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач. В музыкальной комедии композицию исполнила актриса Любовь Орлова.
Ранее Герасимова признавалась, что любит дуэты, а свой весенний концерт посвятила этой музыкальной теме, собрав на сцене друзей и коллег по цеху.
11 августа, в свой день рождения, Наталья проведёт в столице сольный концерт. Она рассказала, что давно хотела отпраздновать его на сцене, и сейчас готовится к этому музыкальному событию.