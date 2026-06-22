Певица из Раменского Наталья Герасимова выступила на телевидении

22 июня 2026, 18:22

Видео: Наталья Герасимова

Оперная певица из Раменского Наталья Герасимова выступила в телепрограмме «Доброе утро. Суббота» в эфире Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





В дуэте с Андреем Макаровым она исполнила «Песню Анюты» из фильма «Весёлые ребята». Выступление состоялось в парке Горького на площадке с видом на Москву-реку.

«Вместе с певцами на сцену вышли раменские и столичные музыканты – преподаватель и концертмейстер Раменской детской школы искусств №1 Артём Сидоров за фортепиано, композитор и мультиинструменталист Святослав Голузов за барабанами, Софья Третьякова из Центра исполнительских искусств на Добрынинской со скрипкой», – рассказали в администрации.