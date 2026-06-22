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В Раменском завершился областной проект «Русские Маяки»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

20 июня в ДК «Победа» в Раменском состоялся гала-концерт социального проекта «Русские Маяки», который организовал Комитет семей воинов Отечества Московской области. Финальное мероприятие подвело итоги работы проекта, стартовавшего осенью 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



За несколько месяцев участники проекта посетили Раменский округ, Королёв, Долгопрудный, Люберцы и Химки. В каждом муниципалитете «Русские Маяки» объединяли жителей вокруг тем патриотизма, исторической памяти, семейных ценностей и преемственности поколений.

Концертная программа собрала полный зал зрителей. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители, представившие номера, посвященные любви к Родине, близким людям и сохранению культурных традиций. Публика тепло встречала артистов и активно поддерживала выступления.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова поблагодарила участников, организаторов и всех, кто поддерживал проект на протяжении его реализации. Организаторы отметили, что «Русские Маяки» стали не только серией культурных мероприятий, но и площадкой для общения, взаимной поддержки и укрепления общественных связей.

Проект объединил жителей разных городов Подмосковья и создал пространство для обмена опытом, творческого самовыражения и совместных инициатив. Гала-концерт в Раменском стал заключительным событием областного проекта и подвел итог его работе в муниципалитетах региона.
Дайана Хусинова

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