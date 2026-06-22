В Раменском завершился областной проект «Русские Маяки»
Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский
20 июня в ДК «Победа» в Раменском состоялся гала-концерт социального проекта «Русские Маяки», который организовал Комитет семей воинов Отечества Московской области. Финальное мероприятие подвело итоги работы проекта, стартовавшего осенью 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
За несколько месяцев участники проекта посетили Раменский округ, Королёв, Долгопрудный, Люберцы и Химки. В каждом муниципалитете «Русские Маяки» объединяли жителей вокруг тем патриотизма, исторической памяти, семейных ценностей и преемственности поколений.
Концертная программа собрала полный зал зрителей. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители, представившие номера, посвященные любви к Родине, близким людям и сохранению культурных традиций. Публика тепло встречала артистов и активно поддерживала выступления.
Руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова поблагодарила участников, организаторов и всех, кто поддерживал проект на протяжении его реализации. Организаторы отметили, что «Русские Маяки» стали не только серией культурных мероприятий, но и площадкой для общения, взаимной поддержки и укрепления общественных связей.
Проект объединил жителей разных городов Подмосковья и создал пространство для обмена опытом, творческого самовыражения и совместных инициатив. Гала-концерт в Раменском стал заключительным событием областного проекта и подвел итог его работе в муниципалитетах региона.
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