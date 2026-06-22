В Раменском завершился областной проект «Русские Маяки»

22 июня 2026, 17:53

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

20 июня в ДК «Победа» в Раменском состоялся гала-концерт социального проекта «Русские Маяки», который организовал Комитет семей воинов Отечества Московской области. Финальное мероприятие подвело итоги работы проекта, стартовавшего осенью 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.