Раменский молодёжный театр «Первопроходцы» приглашает провести летние каникулы
Интенсив молодёжного театра «Первопроходцы» предлагает завести новых друзей, познакомиться с театральной деятельностью и весело провести летние каникулы. О занятиях рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Это летние тематические занятия, направленные на быстрое включение в актёрское мастерство.
«У нас много мастер-классов, занятий, интересных игр. Смена предназначена для новичков, для тех, кто только хочет познакомиться с театральным искусством. А те, кто уже занимается, тоже находят что-то интересное и новое для себя», – рассказала начальник отдела досуговой деятельности «Будущее» Дарья Докукина.Всего летний сезон предусматривает четыре смены: первые три – для новичков, последняя – для тех, кто в «Первопроходцах» уже давно. Она называется «Муштра» и посвящена системе Станиславского.
«Она не теоретическая, а полностью практическая. Там будет прокачка физического и артикуляционного аппарата, разные актёрские вещи», – добавила Докукина.️
В программу интенсива входят постановочный бой, художественное слово, работа с предметом и этюд. Влиться в театральный коллектив помогают кураторы.
«Театр – сильное средство для раскрепощения. Человеку нужно уметь находиться в коллективе. Он думает, как себя ведёт, как разговаривает, как на него реагирует общество. К тому же у нас постоянно происходит работа в партнёрстве, развивается командных дух», – рассказала куратор второй смены театрального интенсива Александра Инкина.Попасть на занятия может любой желающий в возрасте от 14 лет.
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