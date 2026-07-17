По заявкам жителей Подмосковья за полгода отремонтировали 11 000 входных дверей
Коммунальщики Московской области в рамках контроля качества содержания многоквартирных домов провели масштабные работы по ремонту дверей, доводчиков и запирающих устройств. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
По заявкам жителей на первое полугодие этого года отремонтировали 11 789 дверных конструкций. Самое большое количество дверей привели в порядок в Люберцах (1015), Балашихе (941) и Подольске (865).
Если нужен ремонт элементов входных дверей, жители могут обратиться в управляющую организацию дома, в Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел Минчистоты.
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