Строительство корпуса химзавода с лабораторией в Рошале завершат в 2027 году
Корпус площадью около двух тысяч квадратных метров строят в Рошале для нужд химического предприятия «СинтезПАВ». Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В новом корпусе разместят ремонтно-механический цех, лабораторию на 50 исследований за смену, а также кабинеты и прочие помещения для сотрудников.
«В настоящее время готовность объекта составляет 21%. Строители возводят монолитный железобетонный каркас», — говорится в сообщении.Общий объём инвестиций в проект оценивается в 80 миллионов рублей. В корпусе создадут 50 рабочих мест.
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