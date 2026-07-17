Строительство корпуса химзавода с лабораторией в Рошале завершат в 2027 году

17 июля 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Корпус площадью около двух тысяч квадратных метров строят в Рошале для нужд химического предприятия «СинтезПАВ». Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В новом корпусе разместят ремонтно-механический цех, лабораторию на 50 исследований за смену, а также кабинеты и прочие помещения для сотрудников.





«В настоящее время готовность объекта составляет 21%. Строители возводят монолитный железобетонный каркас», — говорится в сообщении.