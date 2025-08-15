Победителем областного турнира по ПОДА-кёрлингу стала команда из Сергиева Посада

15 августа 2025, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Московский областной чемпионат по кёрлингу на колясках состоялся на ледовой арене имени Федорова в Сергиевом Посаде. Турнир организовал спорткомплекс «Луч» при поддержке проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», сообщает пресс-служба ЕР.





Участие в чемпионате приняли шесть команд из трёх округов: Королёва, Сергиево-Посадского и Дмитровского.





«Золотую медаль турнира завоевала команда «Луч» из Сергиева Посада. На второе место вышли представители Дмитровского округа. А бронзу завоевала ещё одна команда Сергиева Посада — «Луч-2» из Семейного центра имени Мещерякова», — говорится в сообщении.