Победителем областного турнира по ПОДА-кёрлингу стала команда из Сергиева Посада
Московский областной чемпионат по кёрлингу на колясках состоялся на ледовой арене имени Федорова в Сергиевом Посаде. Турнир организовал спорткомплекс «Луч» при поддержке проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», сообщает пресс-служба ЕР.
Участие в чемпионате приняли шесть команд из трёх округов: Королёва, Сергиево-Посадского и Дмитровского.
«Золотую медаль турнира завоевала команда «Луч» из Сергиева Посада. На второе место вышли представители Дмитровского округа. А бронзу завоевала ещё одна команда Сергиева Посада — «Луч-2» из Семейного центра имени Мещерякова», — говорится в сообщении.Победителям вручили медали, грамоты и призы.
Секретарь Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова отметила, что округ готов и впредь принимать такие соревнования.