Хинштейн: в Курске из-за атаки БПЛА выбило окна в школе, детсаде и поликлинике
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ на Курск. Этим градоначальник поделился с журналистами на месте ударов БПЛА.
В результате атаки были выбиты окна в школе, здании детского сада и в детской поликлинике. Как отметил Хинштейн, все повреждения будут восстанавливаться максимально быстро.
Ранее сообщалось об ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Курске в ночь на 15 августа. В результате атаки погибла местная жительница. Четыре верхних этажа здания были охвачены огнем.
