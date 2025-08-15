Андрей Воробьёв проверил работу диспетчерского центра «Мытищинской теплосети»

15 августа 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Компания «Мытищинская теплосеть» стала участницей федерального проекта «Цифровая котельная»: на её оборудование установили «умные датчики», которые в автоматическом режиме отправляют все данные о температуре, давлении и пр. в общую систему. Поступающую информацию отслеживают сотрудники диспетчерского центра. Его работу проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Глава региона отметил, что по образцу «Мытищинской теплосети» ведётся модернизация теплоснабжения и в других подмосковных округах.





«Датчики позволяют дистанционно управлять системой и оперативно реагировать на аварии. Наша задача — внедрять такие практики. И такая диспетчерская, как здесь – уже не единственная в Московской области. Каждый округ планирует создать подобное, это дает возможность контролировать всё, что касается теплоснабжения, а также водо- и энергоснабжения: часто это взаимосвязанные системы», — сказал Андрей Воробьёв.

«У нас также есть свой модуль аналитики. Мы ежесуточно анализируем объём потребления тепла в каждом здании, и в случае отклонения от заданных параметров разбираем причины поломки – узел учета ли это, автоматика или несанкционированное подключение потребителя к данному теплоисточнику», — рассказал гендиректор «Мытищинской теплосети» Андрей Осин.