Победители в номинации «Народный ВПК» выделили средства на помощь подмосковным полкам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале рассказал, как местные производители помогают обеспечивать фронт всем необходимым.
В прошлом году в рамках премии «Мы рядом. Доброе дело» была выделена специальная номинация «Народный ВПК». 10 победителей направили средства на производство товаров для подмосковных именных полков.
Уже была произведена доставка первого круза одному из подмосковных полков. Бойцы получили бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и аптечки. Следующей партией на фронт поступят коптеры.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Воробьёв подчеркнул, что это не последняя доставка груза. До конца марта подмосковным полкам будет передано оставшееся обмундирование и техника.
Глава региона выразил благодарность местным производителям и победителям в номинации «Народный ВПК» за неравнодушие и помощь.
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Уже была произведена доставка первого круза одному из подмосковных полков. Бойцы получили бронежилеты, электротележки для эвакуации, мотовездеходы, мотоциклы, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и аптечки. Следующей партией на фронт поступят коптеры.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Воробьёв подчеркнул, что это не последняя доставка груза. До конца марта подмосковным полкам будет передано оставшееся обмундирование и техника.
Глава региона выразил благодарность местным производителям и победителям в номинации «Народный ВПК» за неравнодушие и помощь.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова