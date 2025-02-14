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В Наро-Фоминской школе появилась «Парта Героя» в честь бойца, погибшего в Чечне

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

«Парту Героя» открыли в Наро-Фоминской школе №9, она посвящена её бывшему ученику Сергею Фролову, который погиб, сражаясь в Чечне, в феврале 2003 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В торжественном мероприятии приняли участие родственники Сергея, сослуживцы, а также ученики и преподаватели школы, общественники и представители администрации муниципалитета», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.



Сергей Фролов родился 5 августа 1966 года в Наро-Фоминске в семье военнослужащих. Несколько лет он проучился в школе №9. После срочной службы, которую он проходил в береговой охране Пограничных войск КГБ СССР, Сергей Фролов отучился в Московском педагогическом университете и поступил на службу в отделение ФСБ столичного региона.

В сентябре 2002 года майора ФСБ Сергея Фролова направили в Чечню в должности руководителя сводной специальной группы. А 18 февраля 2003 года группа оперативников под его руководством, возвращаясь с задания, подорвалась на фугасе. В результате Сергей Фролов получил смертельное ранение. Героя наградили орденом Мужества посмертно.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

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#наро-фоминск
#парта героя
#фсб
Жителям Подмосковья объяснили, какие магазины затронут ограничения продажи алкоголя
14 февраля 2025, 19:11

Фото: iStock / ahimaone

Мособлдума ограничила в Московской области работу продающих алкоголь предприятий общественного питания и торговли, расположенных в многоквартирных домах. С 2019 года в регионе отмечается значительное увеличение количества объектов, торгующих спиртным.
Большая часть из них – несетевые розничные магазины и алкомаркеты в МКД, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Мы посмотрели цифры и поняли, что в Подмосковье с каждым годом растёт количество объектов, где продают алкоголь. В многоквартирных домах – около 1,5 тыс. таких точек. Когда они находятся во дворе, рядом с детской площадкой, там, где играют дети и люди привыкли гулять, жителей раздражают шум, конфликтные ситуации, внешний вид таких точек, то, что дети смотрят на тех, кто там любит собираться», – сказал Духин РИАМО.
По его словам, поправки в законодательство должны отрегулировать эту ситуацию. В то же время они не затронут магазины, двери которых выходят на улично-дорожную сеть.
«Также мы решили ограничить время продажи алкогольной продукции на объектах общепита в многоквартирных домах с 23.00 до 08.00. Это сделано для того, чтобы ресторанной лицензией не пользовались так называемые «наливайки» – объекты, которые притворяются общепитом и также вызывают раздражение людей», – отметил зампред.
Дополнительно с 1 сентября законопроект вводит в Московской области ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 до 8 часов на объектах, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.
«Законопроект запрещает продажу алкоголя в торговых точках, где входы и выходы организованы во внутренний двор МКД. Исключение – магазины, где все входы для посетителей расположены со стороны улицы и находятся на расстоянии не более 30 м до края проезжей части. Если расстояние от дома до края дороги превышает 30 м, вероятность того, что на территории будут расположены детские площадки и иные объекты благоустройства, где не место алкогольным супермаркетам, больше», – заявил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Он пояснил, что ограничения не коснутся объектов, расположенных в пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам.

Между тем для желающих соблюдать законы в Подмосковье действует механизм получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Он максимально прозрачен и переведён в цифровой формат, поэтому срок выдачи разрешения сокращён до 13 дней при федеральной норме 30 дней.

Оцифрован процесс проверки попадания объекта в «зоны запрета». Не потребуется и ждать выезда сотрудника на место для подтверждения легитимности размещения, так как заявитель прикладывает к заявке необходимые фото- и видеоматериалы.

Предполагается, что решение задачи по сокращению количества объектов в МКД, торгующих алкоголем, повысит показатели региона в рейтинге «Трезвая Россия», где Московская область занимает 74-е место. К тому же это позволит снизить число отравлений алкоголем, которые часто происходят из-за его чрезмерного потребления, а также сохранить здоровье жителей.

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Подмосковные гостевые семьи получили новые ежемесячные выплаты
14 февраля 2025, 18:37

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Там напомнили, что с 1 января в Московской области заработал закон, предусматривающий ежемесячные выплаты гостевым приёмным семьям, принявшим на временное воспитание ребёнка до возвращения в родную семью.
«Каждый ребёнок чувствует себя комфортнее, находясь в семье, а не в учреждении. Сейчас активно развиваем в регионе гостевое родительство. Это семьи, куда ребенок попадает на небольшой период. Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьёй и помогают выйти из сложной ситуации. С этого года мы ввели выплаты от 19 до 24 тыс. рублей ежемесячно на детей, которые поддержат такие семьи», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребёнка. Назначается выплата беззаявительно.

Гостевые семьи проходят специальное обучение и имеют опыт воспитания не менее трёх лет. Ребёнок попадает в такую семью только по желанию и находится в ней максимум восемь месяцев.

Обучиться приёмному родительству в Подмосковье можно в специальной школе. Достаточно подать заявление для записи на портале госуслуг.

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#приёмные родители
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Из Московской области за год выдворили около 28 тыс. нелегальных мигрантов
14 февраля 2025, 18:07

Фото: пресс-служба Мособлдумы

С территории Подмосковья в 2024 году выдворили и депортировали порядка 28 тыс. незаконных мигрантов. Это на треть больше, чем годом ранее, сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«За год проведено 111 тыс. проверок в жилом секторе, местах трудовой деятельности мигрантов, на объектах строительства, торговли, сферы услуг. Нелегально находящиеся на территории Московской области лица удаляются из России. Выдворено и депортировано 28 тыс. таких граждан. Это на треть больше, чем годом ранее», – сказал Пауков, выступая в Мособлдуме с отчётом о работе ведомства.
Помимо этого, по словам Паукова, более чем на четверть увеличилось количество решений о запрете въезда иностранцев, нарушивших российские законы. Установлено почти в два раза больше фактов организации незаконной миграции и в полтора раза – нелегальной регистрации.

Принято решение о прекращении гражданства России в отношении 226 лиц. У 740 иностранцев аннулировали разрешение на временное проживание и 1,2 тыс. видов на жительство. Снято с миграционного учета около 94 тыс. иностранных граждан.

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#мвд московской области
#виктор пауков
#мигранты
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На дорогах в семи округах Подмосковья удалили граффити и незаконную рекламу
14 февраля 2025, 18:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Незаконную рекламу и граффити устранили с объектов дорожной инфраструктуры специалисты Мосавтодора в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Работы были проведены на одиннадцати региональных дорогах. В частности, нелегальную рекламу убрали с дорожных знаков на улицах Лесная и Угрешская в Дзержинском, на дороге в деревне Дубровки Дмитровского округа, а также с автобусных остановок на проспекте Мира во Фрязине и на Октябрьской улице в Зарайске», — говорится в сообщении.
От вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на проспекте Пацаева и Московской улице в Долгопрудном, а также дорожные знаки на Большой Серпуховской улице в Подольске.

Кроме того, в Богородском округе работу по очистке знаков от граффити провели на улице Ленина в посёлке Обухово, а незаконную рекламу убрали с автобусных остановок на фабричном шоссе в Старой Купавне т на Бисеровском шоссе в городе Электроугли.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области в 2024 году изъяли из оборота 2,5 тонны наркотиков
14 февраля 2025, 17:52

Фото: iStock / Roman Didkivskyi

Правоохранители в течение 2024 года ликвидировали на территории Московской области 67 нарколабораторий. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Подмосковью Виктор Пауков, выступая с отчётом в Мособлдуме. Он назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков важнейшей задачей.
«Выявлено более 8,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, которых их совершили. По оконченным производствам уголовных дел изъято из оборота почти 2,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 4 тонны прекурсоров. Ликвидировано 67 подпольных нарколабораторий. Задержаны 89 причастных к их деятельности лиц», – сказал Пауков.
По его данным, количество совершённых под воздействием наркотических и токсических веществ преступлений сократилось на четверть.

Помимо этого, в Роскомнадзор направлена информация для блокировки адресов 350 ресурсов, через которые распространяли наркотики.

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#московская область
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