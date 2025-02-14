В Наро-Фоминской школе появилась «Парта Героя» в честь бойца, погибшего в Чечне

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
«Парту Героя» открыли в Наро-Фоминской школе №9, она посвящена её бывшему ученику Сергею Фролову, который погиб, сражаясь в Чечне, в феврале 2003 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В торжественном мероприятии приняли участие родственники Сергея, сослуживцы, а также ученики и преподаватели школы, общественники и представители администрации муниципалитета», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Сергей Фролов родился 5 августа 1966 года в Наро-Фоминске в семье военнослужащих. Несколько лет он проучился в школе №9. После срочной службы, которую он проходил в береговой охране Пограничных войск КГБ СССР, Сергей Фролов отучился в Московском педагогическом университете и поступил на службу в отделение ФСБ столичного региона.
В сентябре 2002 года майора ФСБ Сергея Фролова направили в Чечню в должности руководителя сводной специальной группы. А 18 февраля 2003 года группа оперативников под его руководством, возвращаясь с задания, подорвалась на фугасе. В результате Сергей Фролов получил смертельное ранение. Героя наградили орденом Мужества посмертно.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Читайте также:
В школе Ленинского округа открыли музей первого подмосковного Героя СССР Молокова
Реконструкция площади Молодёжная в Наро-Фоминске начнётся в мае
В Наро-Фоминске состоялось вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Великой Победы
Лев Каштанов