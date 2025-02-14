Количество раскрытых в Подмосковье киберпреступлений за год увеличилось на 20%

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО
Число киберпреступлений, раскрытых в Подмосковье в прошедшем году, увеличилось на 20% по сравнению с показателем 2023-го. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, выступая с докладом о работе ведомства в Мособлдуме.
«Доля киберпреступлений в общем массиве сейчас составляет 28%. В 2024 году раскрыто 5,9 тыс. преступлений в сфере информационных технологий. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По итогам оперативно-технических мероприятий выявлено 30 резонансных преступлений, задокументирована преступная деятельность 52 лиц, причастных к их совершению», – уточнил Пауков.По его данным, в числе самых крупных – деятельность преступной группы из 12 человек, причастных к хищению денег у граждан и их обналичиваниюв разных регионах России, в том числе через криптобиржи.
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Лора Луганская