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Количество раскрытых в Подмосковье киберпреступлений за год увеличилось на 20%

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

Фото: пресс-служба Мособлдумы МО

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Число киберпреступлений, раскрытых в Подмосковье в прошедшем году, увеличилось на 20% по сравнению с показателем 2023-го. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков, выступая с докладом о работе ведомства в Мособлдуме.


«Доля киберпреступлений в общем массиве сейчас составляет 28%. В 2024 году раскрыто 5,9 тыс. преступлений в сфере информационных технологий. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По итогам оперативно-технических мероприятий выявлено 30 резонансных преступлений, задокументирована преступная деятельность 52 лиц, причастных к их совершению», – уточнил Пауков.
По его данным, в числе самых крупных – деятельность преступной группы из 12 человек, причастных к хищению денег у граждан и их обналичиваниюв разных регионах России, в том числе через криптобиржи.

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В Московской области в 2024 году изъяли из оборота 2,5 тонны наркотиков
14 февраля 2025, 17:52

Фото: iStock / Roman Didkivskyi

Правоохранители в течение 2024 года ликвидировали на территории Московской области 67 нарколабораторий. Такие данные привёл начальник Главного управления МВД России по Подмосковью Виктор Пауков, выступая с отчётом в Мособлдуме. Он назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков важнейшей задачей.
«Выявлено более 8,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, которых их совершили. По оконченным производствам уголовных дел изъято из оборота почти 2,5 тонны наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 4 тонны прекурсоров. Ликвидировано 67 подпольных нарколабораторий. Задержаны 89 причастных к их деятельности лиц», – сказал Пауков.
По его данным, количество совершённых под воздействием наркотических и токсических веществ преступлений сократилось на четверть.

Помимо этого, в Роскомнадзор направлена информация для блокировки адресов 350 ресурсов, через которые распространяли наркотики.

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#московская область
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Воробьёв анонсировал старт создания ОЭЗ «Большой Серпухов» уже в 2025 году
14 февраля 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Создание шестой по счёту особой экономической зоны Подмосковья «Большой Серпухов» стартует в этом году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подтвердил, что проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания особых экономических зон под руководством зампреда правительства России Александра Новака. ​
«Строить «Большой Серпухов» начнём уже в этом году. В будущей ОЭЗ площадью 30 га мы создадим кластер медицины и инноваций. Семь компаний уже подтвердили намерения разместить там производства. На первом этапе суммарный объём инвестиций превысит 8 млрд рублей, на 7 га появится около 900 рабочих мест», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что каждый пятый резидент особых экономических зон в России – это резидент подмосковных ОЭЗ. Сейчас в регионе их работает пять: три промышленно-производственного типа – «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат», два технико-внедренческого типа – «Исток» во Фрязине и «Дубна».

По данным Воробьёва, они каждый год дают около 13 млрд налоговых поступлений. За все время работы ОЭЗ резиденты создали в Московской области 14 тыс. рабочих мест.

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В Подмосковье за полмесяца оштрафовали 300 человек за парковку у мусорных баков
14 февраля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 300 автовладельцев получили штрафы с начала февраля в Московской области за парковку рядом с контейнерными площадками, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Случаи парковки у контейнерных площадок, препятствующие работе мусоровозов, были выявлены с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и «умных автомобилей». Кроме того, информация о нарушителях поступала от неравнодушных граждан через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что общая сумма штрафов за незаконную парковку и контейнерных площадок в указанный период составила 1,8 млн рублей.

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Специалисты АПК могут пройти обучение для улучшения профессиональных навыков
14 февраля 2025, 16:41

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Работники агропромышленного комплекса каждый год проходят дополнительное обучение для улучшения своих профессиональных навыков. В Российской академии кадрового обеспечения АПК они смогут изучить программу «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». Занятия стартуют 18 марта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники обучения узнают об основных аспектах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает поддержку развития социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и реализацию мер поддержки для сельскохозяйственных производителей.

Кроме того, со слушателями поделятся информацией о мерах поддержки агропромышленного комплекса и других актуальных вопросах отрасли.

Узнать всю подробную информацию о курсе можно на сайте.

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В Подмосковье изъяли около 400 автомобилей нелегальных таксистов
14 февраля 2025, 16:36

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала года провели 200 рейдов по проверке работы таксистов. По итогам этих рейдов изъято около 400 машин нелегальных перевозчиков, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков такси ведётся в Московской области на еженедельной основе. Проверки проводили сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля регионального Минтранса вместе с правоохранительными органами.
«С января мы проверили порядка 3 тыс. автомобилей, из них почти 400 водителей занимались перевозками без разрешения. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, а в отношении самих водителей составили более 1,5 тыс. административных материалов», – рассказала начальник УРАТК Минтранса Московской области Евгения Каретникова.
В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси. У перевозчиков должно быть разрешение на таксомоторную деятельность. Перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль – технический контроль.

Помимо этого, на машине должна быть атрибутика, соответствующая региональному стандарту – белый кузов, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая внизу – по периметру автомобиля, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

В областном Минтрансе использование услуг нелегальных такси назвали небезопасным. Водители не имеют необходимого опыта, разрешения на услуги, не проходят медосмотр и ТО.

По данным министерства, в подмосковном реестре такси числится более 105 тыс. автомобилей и свыше 34 тыс. перевозчиков.

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