Почётными донорами России стали с начала года более 360 жителей Подмосковья
363 жителя Московской области получили звание «Почётный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Звание присваивают людям, которые не менее 40 раз безвозмездно сдали цельную кровь или не менее 60 раз — плазму.
«Донорство — это пример неравнодушия и высокой социальной ответственности. Сегодня в регионе проживают почти 28 тысяч почетных доноров, причем только с начала 2026 года это звание получили 363 человека», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Подробная информация об этом размещена на сайте donormo.ru.