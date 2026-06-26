Почётными донорами России стали с начала года более 360 жителей Подмосковья

26 июня 2026, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

363 жителя Московской области получили звание «Почётный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Звание присваивают людям, которые не менее 40 раз безвозмездно сдали цельную кровь или не менее 60 раз — плазму.





«Донорство — это пример неравнодушия и высокой социальной ответственности. Сегодня в регионе проживают почти 28 тысяч почетных доноров, причем только с начала 2026 года это звание получили 363 человека», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава Подмосковья Максима Забелина.