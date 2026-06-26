Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по получению субсидий
Вебинар на тему «Порядок оказания финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемой в форме субсидий» проведут для подмосковных бизнесменов в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.
Спикером будет замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев.
Вебинар будет проходить с 11:00 до 12:30. Для участия нужно пройти регистрацию по ссылке.«Участникам вебинара расскажут, какие есть субсидии, какие требования предъявляются к их получателям, объяснят порядок предоставления выплат, правила подготовки отчётности, а также на каких основаниях может быть выдвинуто требование о возврате полученных средств», — говорится в сообщении.