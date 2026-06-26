Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по получению субсидий

26 июня 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области

Вебинар на тему «Порядок оказания финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемой в форме субсидий» проведут для подмосковных бизнесменов в четверг, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области.





Спикером будет замминистра инвестиций, промышленности и науки региона Кирилл Жигарев.



