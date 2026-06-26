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В Молодёжном приступили к сносу масштабного недостроя

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дом на 60 квартир, оставленный недостроенным 16 лет назад, начали сносить в округе Молодёжный. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Строительство началось в 2005 году, а в 2010 его заморозили. Готовность дома тогда составляла 60%. Со временем брошенное здание начало разрушаться.

«Эксперты сочли возобновление строительства нецелесообразным. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить демонтаж планируют до начала осени.

Всего на территории округа Молодёжный выявили четыре объекта незавершённого строительства. В настоящее время два из них уже снесли либо достроили. Эта работа продолжается.

Ранее сообщалось, что в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов снесли аварийную водонапорную башню.
Лев Каштанов

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