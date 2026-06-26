В Молодёжном приступили к сносу масштабного недостроя

26 июня 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дом на 60 квартир, оставленный недостроенным 16 лет назад, начали сносить в округе Молодёжный. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Строительство началось в 2005 году, а в 2010 его заморозили. Готовность дома тогда составляла 60%. Со временем брошенное здание начало разрушаться.





«Эксперты сочли возобновление строительства нецелесообразным. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.