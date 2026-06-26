В Молодёжном приступили к сносу масштабного недостроя
Дом на 60 квартир, оставленный недостроенным 16 лет назад, начали сносить в округе Молодёжный. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Строительство началось в 2005 году, а в 2010 его заморозили. Готовность дома тогда составляла 60%. Со временем брошенное здание начало разрушаться.
«Эксперты сочли возобновление строительства нецелесообразным. Объект внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить демонтаж планируют до начала осени.
Всего на территории округа Молодёжный выявили четыре объекта незавершённого строительства. В настоящее время два из них уже снесли либо достроили. Эта работа продолжается.
Ранее сообщалось, что в посёлке Пролетарский городского округа Серпухов снесли аварийную водонапорную башню.