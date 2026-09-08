Капремонт школы №9 в Луховицах выполнили наполовину
Школу №9, расположенную в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт здания общей площадью около 2 700 квадратных метров проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас рабочие занимаются утеплением фасада, монтажом перегородок, устройством цоколя, электромонтажными работами и благоустройством территории. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.Школу планируют обновить снаружи и изнутри, а на прилегающей территории обустроить спортивное ядро площадью более четырёх тысяч квадратных метров.
Отремонтированное учебное заведение должны открыть 1 сентября 2027 года.