Капремонт школы №9 в Луховицах выполнили наполовину

08 сентября 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №9, расположенную в Учебном переулке в Луховицах, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт здания общей площадью около 2 700 квадратных метров проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас рабочие занимаются утеплением фасада, монтажом перегородок, устройством цоколя, электромонтажными работами и благоустройством территории. На площадке заняты 50 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.