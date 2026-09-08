Подмосковным собственникам жилья рассказали о голосовании через «Госуслуги. Дом»

08 сентября 2026, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Проголосовать на общем собрании собственников (ОСС) жилья можно через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Об этом жителям Московской области рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Электронное голосование имеет ряд преимуществ перед аналоговым: оно технически удобнее, благодаря чему легче собрать кворум, и прозрачнее — результаты невозможно подделать.





«Если в доме пользователя приложения «Госуслуги. Дом» началось собрание, на главном экране появится баннер «Идёт голосование». Для участия нужно нажать кнопку «Голосовать». После этого можно будет изучить повестку и прикреплённые документы. Затем следует снова нажать кнопку «Голосовать», выбрать вариант ответа по каждому из пунктов и нажать на «Отправить результаты». После этого голос сразу учтут», — говорится в сообщении.