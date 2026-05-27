Подготовку Электрогорска к празднованию 80-летия города завершат в срок

27 мая 2026, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово‑Посадского городского округа Сергей Балашов проверил, как идёт подготовка к празднованию 80-летия Электрогорска. Он провёл масштабный объезд города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В ходе проверки глава осмотрел ключевые объекты и оценил ход работ. Особое внимание уделили безопасности участников и гостей праздника. На городском бульваре, где пройдут основные мероприятия, собрали оргкомитет. Он согласовал потоки входа и выхода, расположение торговых и развлекательных зон. Как отметил Балашов, все работы идут по графику.

«ВПИП осмотрел бульвар, который преображают к торжеству. Все ямы заделаны, бордюры покрашены, территория выглядит аккуратно. Осталось завершить финальный этап благоустройства у Доски почёта. Готовят к празднику и Стахановское озеро – одну из главных точек праздничной программы. Рулонный газон там уложен, продолжаются установка пирса и нанесение резинового покрытия. Работы планируют завершить к 30 мая. Место для торжественной церемонии открытия уже выбрано», – рассказали в администрации.