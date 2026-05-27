В Павловском Посаде состоялся концерт местных творческих коллективов
Отчётный концерт дали на сцене Дома культуры в посёлке Большие Дворы творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу праздника вошли 28 вокальных и танцевальных номеров.
«В частности, коллектив народного танца «Искорка» выступил с «Русской плясовой», «Ненецким танцем» и номером «Русская красавица», вокальная студия «Мастерская Алисы» исполнила композиции «Рыжий кот», «Под созвездием чудес», «Я мечтаю о слоне» и «Медсестра», вокалисты группы «Созвездие» вместе с гитаристами «Аккорда» представили песни «Ваня», «Бегут года», «До-ре-ми» и другие», — говорится в сообщении.В завершение праздника представители ДК поблагодарили артистов и руководителей коллективов за прекрасную работу, а зрителей — за тёплый приём.