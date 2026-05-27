ВРИП главы Павлово-Посадского округа дал напутствие выпускникам Электрогорска
Последний звонок прозвенел для выпускников учебных заведений Электрогорска: лицея, школы №14 и отделения школы-интерната. Ребят приехал поздравить временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Особое внимание высокий гость уделил ученикам школы №14.
«Достижения выпускников впечатляют: 12 из 27 одиннадцатиклассников претендуют на аттестаты особого образца и медали — это почти половина класса! Среди ребят — успешные спортсмены, призёры олимпиад и талантливые творческие личности, чьи имена уже звучали на региональных и всероссийских площадках», — сказал Сергей Балашов.Он пожелал выпускникам смело мечтать и работать ради достижения мечты, любить семью и быть добрыми и честными.