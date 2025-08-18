Подготовку к отопительному периоду в Подмосковье завершат к 15 сентября

18 августа 2025, 13:31

В Московской области ведётся активная подготовка инфраструктуры теплоснабжения к отопительному сезону. О ходе и результатах это работы доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.





Он отметил, что подготовка к осенне-зимнему сезону делится на несколько направлений: это проведение планово-предупредительного ремонта котельных, гидравлических испытаний на теплосетях и выполнение госпрограммы по модернизации объектов теплоснабжения.





«Работы ведутся по всем трём направлениям. К 15 сентября планируется закончить подготовку к пуску отопления, обеспечить системы теплопотребления химически очищенной водой и провести пробные топки. А с 1 октября отопление в Подмосковье должны вывести на расчётные гидравлический и тепловой режимы», — сказал Сергей Воропанов.