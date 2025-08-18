«Нарушил закон – погубил жизни»: в Подмосковье завершено дело о гибели девяти мигрантов

18 августа 2025, 12:39

СК завершил расследование дела о гибели девяти мигрантов при пожаре в Подмосковье

Фото: Istock/Rafa Jodar

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, нанимавшего нелегальных мигрантов, девять из которых погибли во время пожара в частном доме в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по региону.