«Нарушил закон – погубил жизни»: в Подмосковье завершено дело о гибели девяти мигрантов
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, нанимавшего нелегальных мигрантов, девять из которых погибли во время пожара в частном доме в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по региону.
По данным ведомства, фигурант обвиняется в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, а также в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели людей по неосторожности.
Следствие установило, что в апреле 2024 года руководитель и сотрудники компании, занимавшейся подбором персонала для склада маркетплейса, обратились к обвиняемому с просьбой найти рабочих. Он привлёк не менее 25 нелегальных мигрантов и разместил их в арендованном доме в СНТ «Снегирь» (деревня Падиково, Истринский округ). 23 мая в здании произошёл пожар, в результате которого девять человек погибли.
Дело с собранными доказательствами передано в Истринский суд.
Читайте также: