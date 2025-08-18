Достижения.рф

«Нарушил закон – погубил жизни»: в Подмосковье завершено дело о гибели девяти мигрантов

СК завершил расследование дела о гибели девяти мигрантов при пожаре в Подмосковье
Фото: Istock/Rafa Jodar

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, нанимавшего нелегальных мигрантов, девять из которых погибли во время пожара в частном доме в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по региону.



По данным ведомства, фигурант обвиняется в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, а также в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели людей по неосторожности.

Следствие установило, что в апреле 2024 года руководитель и сотрудники компании, занимавшейся подбором персонала для склада маркетплейса, обратились к обвиняемому с просьбой найти рабочих. Он привлёк не менее 25 нелегальных мигрантов и разместил их в арендованном доме в СНТ «Снегирь» (деревня Падиково, Истринский округ). 23 мая в здании произошёл пожар, в результате которого девять человек погибли.

Дело с собранными доказательствами передано в Истринский суд.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0