В Подольске оптимизировали работу светофоров на восьми перекрёстках
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пропускную способность восьми перекрёстков увеличили в Подольске благодаря оптимизации режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели, в частности, на двух пересечениях проспекта Ленина с Революционным проспектом и улицей Кирова.
«Светофоры синхронизировали также на шести пересечениях улицы Кирова с улицами Стекольникова, Трудовая, 50 лет ВЛКСМ, Клемента Готвальда, Парковая и с Октябрьским проспектом», — отмечается в сообщении.Кроме того, был установлен светофор в деревне Высоков муниципального округа Истра: теперь он регулирует движение на улице Центральная на остановке «Пост ГАИ». Светофор оснащён кнопкой вызова для пешеходов.