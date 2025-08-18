Достижения.рф

В Подольске оптимизировали работу светофоров на восьми перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Пропускную способность восьми перекрёстков увеличили в Подольске благодаря оптимизации режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Работы провели, в частности, на двух пересечениях проспекта Ленина с Революционным проспектом и улицей Кирова.

«Светофоры синхронизировали также на шести пересечениях улицы Кирова с улицами Стекольникова, Трудовая, 50 лет ВЛКСМ, Клемента Готвальда, Парковая и с Октябрьским проспектом», — отмечается в сообщении.
Кроме того, был установлен светофор в деревне Высоков муниципального округа Истра: теперь он регулирует движение на улице Центральная на остановке «Пост ГАИ». Светофор оснащён кнопкой вызова для пешеходов.
