В Подольске оптимизировали работу светофоров на восьми перекрёстках

18 августа 2025, 12:28

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Пропускную способность восьми перекрёстков увеличили в Подольске благодаря оптимизации режима работы светофоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели, в частности, на двух пересечениях проспекта Ленина с Революционным проспектом и улицей Кирова.





«Светофоры синхронизировали также на шести пересечениях улицы Кирова с улицами Стекольникова, Трудовая, 50 лет ВЛКСМ, Клемента Готвальда, Парковая и с Октябрьским проспектом», — отмечается в сообщении.