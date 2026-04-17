Подмосковье и Казахстан будут укреплять связи в экономике, образовании и туризме

И. Брынцалов, А. Воробьёв и А. Яцкин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в 25-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана. Оно прошло на площадке Дома правительства Подмосковья в Красногорске.





Заседание провели сопредседатели комиссии, первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов. Обсуждали укрепления торгово-экономических связей, запуск новых инвестпроектов, партнёрство в сфере логистики, туризма, образования и в гуманитарной сфере. В работе комиссии также принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Местом проведения этой встречи выбрали Подмосковье. Мы очень заинтересованы в развитии диалога с Белоруссией, Узбекистаном и с Казахстаном. Уже обсуждали с казахстанскими коллегами опыт цифровизации и её внедрения в республике. У нас неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы наладить такие связи с казахстанскими школами, как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Белорусией. Одарённые ребята, которым интересна международная политика, смогут общаться, знакомиться и ездить друг к другу», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Наши страны связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества, тон которым задают президенты. Интенсивность этого взаимодействия подтверждается экономическими показателями: 30 миллиардов долларов – планка, к которой стремится наш двусторонний товарооборот. Уверен, что инвестпроекты, предложенные Московской областью и коллегами из Казахстана, помогут приумножить этот результат», – отметил Яцкин.

«Мы ознакомились с работой ЦУР. Она демонстрирует, что ни один важный вопрос не остаётся без внимания и оперативного решения. Понимаем, что Подмосковье – не просто территория, а мощнейший экономический двигатель и один из лидеров России в экономике, образовании», – сказал Асанов.