Подмосковье и Казахстан будут укреплять связи в экономике, образовании и туризме
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в 25-м заседании Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана. Оно прошло на площадке Дома правительства Подмосковья в Красногорске.
Заседание провели сопредседатели комиссии, первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Сената парламента Казахстана Жакип Асанов. Обсуждали укрепления торгово-экономических связей, запуск новых инвестпроектов, партнёрство в сфере логистики, туризма, образования и в гуманитарной сфере. В работе комиссии также принял участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Местом проведения этой встречи выбрали Подмосковье. Мы очень заинтересованы в развитии диалога с Белоруссией, Узбекистаном и с Казахстаном. Уже обсуждали с казахстанскими коллегами опыт цифровизации и её внедрения в республике. У нас неплохие наработки в сфере образования. В Подмосковье есть флагманские школы, и я предложил нашим коллегам подумать о том, чтобы наладить такие связи с казахстанскими школами, как мы это уже делаем с ОАЭ, Узбекистаном и Белорусией. Одарённые ребята, которым интересна международная политика, смогут общаться, знакомиться и ездить друг к другу», – отметил Воробьёв.Казахстан входит в число главных зарубежных партнеров Подмосковья. За пять лет объём торговли вырос в полтора раза, а доля региона в общероссийском товарообороте с республикой превысила 10%. Особенно активно растёт экспорт подмосковных товаров.
С начала прошлого года при содействии регионального правительства и подмосковного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности 77 компаний региона заключили экспортные контракты почти на 20 миллионов долларов.
Сотрудничество Подмосковья и Казахстана включает крупные инвестпроекты. На территории ОЭЗ «Дубна» готовится к реализации проект компании «Навифарм». На участке в четыре гектара наладят производство препаратов для лечения глаз, горла и органов дыхания. Инвестиции составят два миллиарда рублей, планируется создать 200 рабочих мест.
Другой масштабный проект – крупный транспортно-логистический хаб на базе ТЛЦ «Селятино» в Наро-Фоминском округе общей площадью 65 000 квадратных метров. Его реализуют при активном участии России, Казахстана и Китая. Объём инвестиций – 14 млрд рублей. В хабе создадут 1500 рабочих мест.
Аналогичный проект планирует реализовать в Алматинской области подмосковная компания «Славтранс-Сервис» вместе с партнёрами из Казахстана. Там построят ТЛЦ на площади 75 000 гектаров. Он будет включать контейнерные и таможенные терминалы, склады для хранения продуктов и большой оптово-розничный центр.
Активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. Учёные вместе работают над масштабными исследованиями на базе Объединённого института ядерных исследований в Дубне.
«Наши страны связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества, тон которым задают президенты. Интенсивность этого взаимодействия подтверждается экономическими показателями: 30 миллиардов долларов – планка, к которой стремится наш двусторонний товарооборот. Уверен, что инвестпроекты, предложенные Московской областью и коллегами из Казахстана, помогут приумножить этот результат», – отметил Яцкин.Московская область готова делиться лучшими практиками также в сфере госуправления, цифровой трансформации. Делегация Казахстана посетила Центр управления регионом, куда стекается вся информация для принятия управленческих решений.
«Мы ознакомились с работой ЦУР. Она демонстрирует, что ни один важный вопрос не остаётся без внимания и оперативного решения. Понимаем, что Подмосковье – не просто территория, а мощнейший экономический двигатель и один из лидеров России в экономике, образовании», – сказал Асанов.По его словам, в Казахстане с большим интересом наблюдают за успехами Московской области.