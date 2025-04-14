Подмосковье представило на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Делегация Министерства ЖКХ Московской области приняла участие во Всероссийском Водном конгрессе. На нём Подмосковье представило высокотехнологичный опыт водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе реализуется масштабный проект модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Приоритет для отрасли – обновлённая инфраструктура. В связи с этим начинаем применять новые подходы к работе. Параллельно внедряем цифровые технологии, делаем упор на автоматизацию процессов. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и оперативно реагировать на любые ситуации», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Среди представленных на конгрессе подмосковных предприятий были климовский производитель полиэтиленовых трубопроводов, производственные мощности которого составляют до 80 тыс. тонн в год, а также НПО по созданию инновационного оборудования для очистки хозяйственно-бытовых, ливневых и поверхностных сточных вод из Чехова.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Особое внимание делегация обратила на обновлённую комбинированную машину КО-560 для работ на сетях. Она способна чистить трубы диаметром до 1 200 мм на глубине до 17 м и работать при температуре до -30°С благодаря системе обогрева воды.
В арсенале «Коммунальных систем Московской области» – более 20 единиц такой техники.
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Лора Луганская