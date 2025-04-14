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Подмосковье представило на Водном конгрессе высокотехнологичный опыт водоснабжения

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Делегация Министерства ЖКХ Московской области приняла участие во Всероссийском Водном конгрессе. На нём Подмосковье представило высокотехнологичный опыт водоснабжения и водоотведения, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В регионе реализуется масштабный проект модернизации сетей водоснабжения и водоотведения. Приоритет для отрасли – обновлённая инфраструктура. В связи с этим начинаем применять новые подходы к работе. Параллельно внедряем цифровые технологии, делаем упор на автоматизацию процессов. Это позволяет эффективно управлять ресурсами и оперативно реагировать на любые ситуации», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Среди представленных на конгрессе подмосковных предприятий были климовский производитель полиэтиленовых трубопроводов, производственные мощности которого составляют до 80 тыс. тонн в год, а также НПО по созданию инновационного оборудования для очистки хозяйственно-бытовых, ливневых и поверхностных сточных вод из Чехова.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Особое внимание делегация обратила на обновлённую комбинированную машину КО-560 для работ на сетях. Она способна чистить трубы диаметром до 1 200 мм на глубине до 17 м и работать при температуре до -30°С благодаря системе обогрева воды.

В арсенале «Коммунальных систем Московской области» – более 20 единиц такой техники.

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Мособлизбирком опубликовал новые данные о явке избирателей на выборы в Люберцах
13 апреля 2025, 16:12

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

По состоянию на 15:00 13 апреля в городском округе Люберцы, где проводятся выборы в Совет депутатов, явка избирателей составила 8,26 %. Такие данные опубликовал Мособлизбирком.
Напомним, что 196 избирательных участков открылись в 8:00 в городском округе Люберцы. Каждый житель округа может прийти и отдать свой голос за депутата.

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Явка избирателей на выборы в Совет депутатов в Люберцах составила 6,83 %
13 апреля 2025, 10:54

Фото: iStock/BrianAJackson

По состоянию на 10:00 явка избирателей, отдавших свой голос за кандидата в Совет депутатов городского округа Люберцы, составила 6,83 %. Такие данные сегодня опубликовал Мособлизбирком в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 196 избирательных участков открылись в 8:00 13 апреля в городском округе Люберцы.

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В Люберцах прошел первый день голосования в Совет депутатов
12 апреля 2025, 20:05

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Первый день голосования в Совет депутатов прошел в подмосковных Люберцах, сообщает Мособлизбирком. Уточняется, что по состоянию на 20:00, 12 апреля, явка избирателей была 5,59%. Помещения избирательных участков сданы под охрану.
«Первый день прошел без нарушений. В округе были открыты 196 избирательных участков. Также избиратели могли проголосовать вне помещений, то есть на дому. За ходом выборов следили независимые наблюдатели, а также представители Штаба общественного наблюдения», — сказал председатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Трубников.
Он добавил, что те, кто не смог проголосовать сегодня, смогут сделать это на следующий день. Участки откроются в 8:00 в воскресенье, 13 апреля.

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В Подмосковье открыли Всероссийскую «Вахту памяти - 2025»
12 апреля 2025, 16:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Церемония открытия Всероссийской «Вахты памяти-2025» состоялась в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. «Вахту памяти-2025» организовало Минобороны России совместно с правительством Подмосковья, Общероссийским движением «Поисковое движение России» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и Фондом содействия нацпроектам.
«Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь», — произнесла министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Министр наградила особо отличившихся участников поисковых отрядов. Для присутствующих организовали экскурсию по парку «Патриот». На сегодняшний день в Подмосковье 113 действующих поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.

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В Люберцах на выборах в окружной Совет депутатов начали работать 196 избирательных участков
12 апреля 2025, 09:58

Фото: iStock/ bizoo_n

В Люберцах в 8.00 утра начали работать участки для голосования. Выборы в Совет депутатов муниципалитета помогут сформировать новый представительный орган власти после объединения городских округов Дзержинский и Люберцы, которое произошло в конце 2024 года, проинформировало издание Regions.ru.
«В городском округе Люберцы выборы в Совет депутатов будут организованы на 196 избирательных участках», — подчеркнул председатель Территориальной избирательной комиссии города Люберцы Анатолий Трубников.

Территорию округа разделили на восемь избирательных округов, где зарегистрировано практически 315 тысяч избирателей. Отмечалось, что жителям доступно несколько форм голосования: можно прийти на избирательный участок по месту жительства, отдать свой голос на дому или в медучреждениях (для тех, кто находится на лечении, или в случае иных уважительных причин).

Ранее сообщалось, что более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года.

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