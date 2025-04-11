Жители Подмосковья 12 и 13 апреля смогут сдать пластик и получить бонусы

Участниками сессии были представители отделов образования муниципалитетов, учебно-методических центров и специалисты, занимающиеся цифровизацией школ Московской области. В мероприятии поучаствовали 317 образовательных учреждений из 49 городских округов региона.



Экспертом мероприятия выступила директор по стратегическим партнёрствам компании «Системы Будущего», методолог в области применения искусственного интеллекта в образовании Юлия Манаенкова. В своём выступлении она представила подходы к формированию образовательных траекторий с использованием ИИ, подчеркнув его роль не только как инструмента, но и как полноценного партнёра в проектной деятельности.



После пленарной части участники были разделены на 20 команд для практической работы. В рамках групповой сессии обсуждались кейсы применения нейросетей в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются управленцы и педагоги. Особое внимание было уделено вопросам оценки рисков и необходимости проверки корректности результатов, полученных с помощью ИИ.



Результатом работы стали проекты по цифровой трансформации, разработанные при активном использовании нейросетевых инструментов. Все участники мероприятия получат сертификаты, подтверждающие их участие в разработке цифровых инициатив.



По итогам встречи Информационно-центровое технологическое объединение подготовит аналитический отчёт и продолжит деятельность по внедрению современных технологий в образовательную среду региона