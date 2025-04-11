Жители Подмосковья 12 и 13 апреля смогут сдать пластик и получить бонусы

Сдать пластиковые отходы на переработку и получить за это бонусы от торговых сетей смогут жители восьми округов Московской области в ближайшие выходные — 12 и 13 апреля — в рамках экологических игр, пластик будет забирать экомобль, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащённый всем необходимым для сбора пластиковых отходов. Полный список подходящих для сдачи ресурсов можно по ссылке», — говорится в сообщении.В субботу, 12 апреля, экомобиль будет принимать пластик в Красногорске на парковке ДК «Подмосковье», в балашихинском микрорайоне Железнодорожный на Советской улице напротив входа в торговый центр «Океан», в Коломне у кинотеатра «Горизонт» и в Люберцах у дома №4 по Симоновской улице.
В воскресенье, 13 апреля, пластик можно буде сдать в Долгопрудном — у дома №10 по улице Центральная в Шереметьевском микрорайоне, в Королёве в центральном сквере Юбилейного со стороны лесной улицы, в Серпухове на парковке перед торговым центром «Б-Класс» по адресу: Московское шоссе, дом №55 и в Видном на парковке ТЦ «Курс».
На всех локациях экомобиль будет работать с полудня до 18:00.
Читайте также:
Штрафы за перевозку отходов в Подмосковье за неделю превысили 5,5 млн рублей
В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»
Для дошкольников из Балашихи провели урок о мусоре
Лев Каштанов