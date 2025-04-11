​В Подмосковье в канун Дня космонавтики рассказали о космических муралах на домах

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в канун Дня космонавтики рассказали о муралах на космические темы на стенах многоквартирных домов. Эти яркие произведения напоминают о величии и мужестве тех, кто стал частью космической отрасли, сказали в пресс-службе ведомства.
Так, в Щёлкове на торце дома №12 по Пролетарскому проспекту изображён портрет первого человека в космосе Юрия Гагарина.
На улице Победы в Реутове привлекает внимание дом №2 с портретом академика Владимира Челомея. На мурале изображена и разработка учёного – крылатая ракета. Высота рисунка – около 25 м.
В Звёздном городке на доме №5 можно увидеть граффити, посвящённое советскому лётчику-космонавту Валерию Быковскому.
На доме №1/4 в королёвском микрорайоне Юбилейный изображены абстрактные элементы – планеты, звёзды и фигуры в сюрреалистическом стиле.
В Люберцах на стены дома №123 по Октябрьскому проспекту тоже нанесён Гагарина, приуроченный к 400-летию города. Герой начинал свой путь к славе в Люберцах. Там он получил и рабочую специальность.
В министерстве напомнили, что в субботу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Он приурочен к дате первого полёта человека в космос.
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На улице Победы в Реутове привлекает внимание дом №2 с портретом академика Владимира Челомея. На мурале изображена и разработка учёного – крылатая ракета. Высота рисунка – около 25 м.
В Звёздном городке на доме №5 можно увидеть граффити, посвящённое советскому лётчику-космонавту Валерию Быковскому.
На доме №1/4 в королёвском микрорайоне Юбилейный изображены абстрактные элементы – планеты, звёзды и фигуры в сюрреалистическом стиле.
В Люберцах на стены дома №123 по Октябрьскому проспекту тоже нанесён Гагарина, приуроченный к 400-летию города. Герой начинал свой путь к славе в Люберцах. Там он получил и рабочую специальность.
В министерстве напомнили, что в субботу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Он приурочен к дате первого полёта человека в космос.
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Лора Луганская