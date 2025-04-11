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​В Подмосковье в канун Дня космонавтики рассказали о космических муралах на домах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в канун Дня космонавтики рассказали о муралах на космические темы на стенах многоквартирных домов. Эти яркие произведения напоминают о величии и мужестве тех, кто стал частью космической отрасли, сказали в пресс-службе ведомства.
Так, в Щёлкове на торце дома №12 по Пролетарскому проспекту изображён портрет первого человека в космосе Юрия Гагарина.

На улице Победы в Реутове привлекает внимание дом №2 с портретом академика Владимира Челомея. На мурале изображена и разработка учёного – крылатая ракета. Высота рисунка – около 25 м.

В Звёздном городке на доме №5 можно увидеть граффити, посвящённое советскому лётчику-космонавту Валерию Быковскому.

На доме №1/4 в королёвском микрорайоне Юбилейный изображены абстрактные элементы – планеты, звёзды и фигуры в сюрреалистическом стиле.

В Люберцах на стены дома №123 по Октябрьскому проспекту тоже нанесён Гагарина, приуроченный к 400-летию города. Герой начинал свой путь к славе в Люберцах. Там он получил и рабочую специальность.

В министерстве напомнили, что в субботу, 12 апреля, отмечается День космонавтики. Он приурочен к дате первого полёта человека в космос.

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Пять подмосковных производителей представили продукты на выставке в Ташкенте
11 апреля 2025, 20:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Пять подмосковных компаний приехали на международную выставку продуктов питания UzFood 2025 в Узбекистане. Их участие организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Выставка UzFood 2025 – одно из самых важных событий в сфере пищевой промышленности Узбекистана. Каждый год она собирает ключевых игроков отрасли – производителей, поставщиков, дистрибьюторов и клиентов из разных стран. Программа выставки включала презентацию товаров и деловые встречи с потенциальными покупателями.
«На коллективном стенде Московской области продукцию представили пять производителей продуктов питания. Это производитель рыбной продукции из Дмитрова «ДОКТОР ЭЛИС»; «КФ «Кремлина» из Люберец, выпускающая кондитерские изделия; «Евро Фудс» из Химок, производящий снеки; «Амаретто» из Королёва, изготавливающий товары из пластика и картона; а также «Би-энд-Би», специализирующийся на кондитерских изделиях», – рассказали в пресс-службе.
Фонд поддержки ВЭД профинансировал аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

Полный перечень услуг для экспортёров региона можно найти на Инвестиционно портале порталем Подмосковья.

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В Подмосковье работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли
11 апреля 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Космическая и авиационная отрасли Подмосковья за 2024 год показали рост почти на 9% по сравнению с 2023-м. Такие данные накануне Дня космонавтики привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промышленного производства региона в космической и авиационной отрасли за прошлый год составил 8,6% по сравнению с показателем годом ранее годом. В 2024-м объём продукции, отгруженной предприятиями этого сектора промышленности Подмосковья, составил 99,5 млрд рублей», – сказала Зиновьева.
По данным пресс-службы Мининвеста региона, в Московской области работают 17 крупных и средних предприятий космической отрасли. Они расположены в Звёздном городке, Королёве, Краснознаменске, Реутове, Химках, Истре, Сергиевом Посаде и Щёлкове. На этих предприятиях трудятся свыше 30 тысяч человек. На них созданы первые ракеты космического назначения, беспилотные орбитальные аппараты, пилотируемые корабли, разработаны первые межпланетные станции, аппараты исследования планет.

Так, в Королёве расположена Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. Предприятие разрабатывает автоматические космические и ракетные системы.

Ещё одно предприятие из Королёва – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Он занимается проектированием в области космической деятельности, управлением космическими полётами, обеспечением качества и надёжности изделий ракетно-космической техники.

В Химках находится Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. Это ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, которое проектирует, изготавливает и испытывает автоматические космические аппараты для фундаментальных научных исследований.

Также в Химках расположено «НПО Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.

Для развития космической и авиационной промышленности, стимулирования сотрудников разработаны меры поддержки. Например, регион предоставляет учёным премии губернатора Московской области и гранты.

Помимо этого, в Подмосковье реализуется подпрограмма «Социальная ипотека». Регион оплачивает первоначальный взнос в 50% при заключении договора ипотечного кредитования на покупку жилья и компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участник выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.

Программа действует с 2016 года. За это время получателями субсидии на покупку жилья в Московской области стали 145 сотрудников предприятий ракетно-космической и авиационной отраслей.

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#день космонавтики
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Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 11-14 апреля
11 апреля 2025, 18:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в вечера пятницы, 11 апреля, до утра понедельника, 14 апреля, в связи с путевыми работами на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Из-за работ часть путей на станции Зеленоград-Крюково будет закрыта, поэтому режим работы на МЦД-3 сократится. 12 и 13 апреля первый состав в сторону станции Зеленоград-Крюково отправится в 6:12 вместо 5:42, а последний — в 0:22 вместо 1:12. В сторону станции Ипподром в субботу и воскресенье первый состав отправится в 5:53 вместо 5:33, а последний — в 00:03 вместо 1:032», — говорится в сообщении.
На Казанском направлении интервалы между поездами будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 20 минут. У некоторых электричек будет сокращён маршрут и количество остановок.

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Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
11 апреля 2025, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев познакомился с работой гастроэнтерологического отделения Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Малышев проверил, как организована помощь пациентам с диабетом и эндокринными заболеваниями. Сначала главе округа показали в отделении работу приёмного покоя и стационара. Гостям представили Школу диабета, где пациенты получают знания и навыки контроля болезни, что позволяет им вести полноценную жизнь.
«Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения за их труд. Наша задача – качественная и безопасная медицина. Будем улучшать сервис, внедрять современные методы, расширять профилактику», – отметил Эдуард Малышев.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На встрече обсудили отчёт о работе Школы диабета, стационарную помощь, количество коек и качество содержания пациентов, амбулаторные кабинеты. Речь шла и о новых технологиях – например, о системе мониторинга сахара для будущих мам.

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Юные дмитровские волейболистки стали чемпионками Подмосковья
11 апреля 2025, 17:53

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

Команда спортшколы «Дмитров М.Б.М.» одержала блестящую победу на первенстве Московской области по волейболу среди девушек до 16 лет. В «Финале восьми» спортсменки не оставили шансов соперницам, а в решающем матче разгромили команду Дубны – 3:0, сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На пути к золотым медалям дмитровчанки показали характер и мастерство. В полуфинале они в напряжённом пятисетовом матче переиграли дубненскую команду, а в четвертьфинале без проблем справились с волейболистками из Чехова. Татьяну Ананьину признали лучшим нападающим турнира.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

«Наши юные волейболистки в очередной раз доказали, что Дмитров – территория чемпионов! Эта победа – результат упорных тренировок, дисциплины и поддержки наставников. От всей души поздравляю девушек, тренера и всех, кто болел за наших спортсменок. Ваш успех – гордость всего округа!», – поздравил команду с победой глава округа Иван Курданин.
Команду готовит тренер Людмила Шершакова.

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