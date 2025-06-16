Подмосковье приглашают на Всероссийский фотоконкурс «Охрана труда в фокусе»

16 июня 2025, 14:31

Фото: istockphoto/nortonrsx

Всероссийский конкурс «Охрана труда в фокусе» повышает интерес сотрудников организаций страны к вопросам охраны труда, демонстрирует культуру безопасности в различных экономических отраслях и на рабочих местах.





Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, мероприятие организовано в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд». Оно пройдет в период со 2 июня по 18 сентября текущего года.





«Прием заявок на участие в Фотоконкурсе осуществляется в период со 2 июня по 2 июля 2025 года. Лучшие фотоработы будут представлены на площадке Всероссийской недели охраны труда в период с 15 по 18 сентября 2025 года. Получить подробную информацию о Фотоконкурсе и подать заявку на участие можно на сайте», — рассказали в министерстве.