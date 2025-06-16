Подмосковные врачи помогли стать мамой пациентке с пересаженным сердцем

16 июня 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского приняли роды у 27-летней жительницы Подмосковья, которая ранее перенесла трансплантацию сердца. В МОНИИАГ она наблюдалась на протяжении всей беременности, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Беременность планировалась после тщательного обследования. Однако на ранних сроках у пациентки выявили осложнение, связанное с поражением почек. Консилиум врачей, учитывая желание женщины стать матерью, принял решение о пролонгировании беременности.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Пациентка переносила беременность трудно. К имеющимся проблемам присоединились анемия и снижение уровня тромбоцитов в крови. Постоянно требовался контроль за иммуносупрессивной терапией, цель которой – предотвратить отторжение трансплантата. Кроме того, нужно было следить за работой почек. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, нефролога и трансплантолога удалось довести беременность до доношенного срока. Путем кесарева сечения родился здоровый мальчик весом 3450 гр. и ростом 51 см», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.