Фестиваль исторической реконструкции в Раменском собрал более 300 участников
На берегу Борисоглебского озера в Раменском провели XII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков». Мероприятие проходило три дня и перенесло зрителей в раннее Средневековье, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Торжественное открытие началось с прибытия аутентичных ладей с воинами в полном боевом снаряжении. Участники из разных уголков России в исторических костюмах, причалив к берегу, дав старт фестивалю.
«Особенностью фестиваля стали масштабные бугурты – показательные массовые сражения. Десятки реконструкторов ежедневно воссоздавали бои IX-XI веков. Образовательная программа включала мастер-классы по древним ремёслам и работу исторических площадок. Гости могли примерить доспехи и сделать фото в исторических костюмах», – рассказали в администрации.Особое внимание привлёк турнир копейщиков, участники которого демонстрировали ловкость, точность и умение держать дистанцию без использования щитов.