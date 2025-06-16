Фестиваль исторической реконструкции в Раменском собрал более 300 участников

16 июня 2025, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На берегу Борисоглебского озера в Раменском провели XII фестиваль исторической реконструкции «Наследие предков». Мероприятие проходило три дня и перенесло зрителей в раннее Средневековье, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Торжественное открытие началось с прибытия аутентичных ладей с воинами в полном боевом снаряжении. Участники из разных уголков России в исторических костюмах, причалив к берегу, дав старт фестивалю.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.



«Особенностью фестиваля стали масштабные бугурты – показательные массовые сражения. Десятки реконструкторов ежедневно воссоздавали бои IX-XI веков. Образовательная программа включала мастер-классы по древним ремёслам и работу исторических площадок. Гости могли примерить доспехи и сделать фото в исторических костюмах», – рассказали в администрации.