Подмосковье вышло на второе место в рейтинге инвестиционного климата

05 июня 2026, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Московская область впервые заняла второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив. Результаты за 2025 год огласили на Петербургском международном экономическом форуме.





До этого четыре года подряд Подмосковье выходило на третьем месте, но сумело сделать шаг вперёд. О том, как удалось достичь такого результата, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.





«Важную роль играет Центр содействия строительству. Мы берём на себя 57 согласований, а инвестор видит всё через мобильное приложение. Сейчас на сопровождении ЦСС более шести тысяч проектов. Благодаря сервису «ВсеСети» удалось в разы сократить сроки подключения объектов к инженерным сетям, а оперативно получать меры поддержки инвесторам помогает искусственный интеллект», — написал Воробьёв на своём канале в мессенджере МАХ.