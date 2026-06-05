В Московской области за пять лет рекультивировали 17 мусорных полигонов
17 полигонов твёрдых коммунальных отходов рекультивировали в Московской области за последние пять лет. Об этом в День эколога — 5 июня — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Рекультивация полигонов проводилась в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Чистая страна».
«Благодаря проведённой работе полигоны перестали быть источником загрязнения. Участки вернули в хозяйственный оборот», — отметил Владимир Шапкин.Он добавил, что в регионе развернули цифровую сеть проверки качества атмосферного воздуха.
«В 2021 году работали 144 поста наблюдения, а к февралю 2026 года их количество достигло 364», — сказал Шапкин.Данные с постов поступают в систему «Экомониторинг» и публикуются в режиме реального времени на Геопортале региона.