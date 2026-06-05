Выдающиеся предприниматели Подольска получили награды

05 июня 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Праздник в честь предпринимателей провели в Подольске, героям мероприятия вручили более 20 наград. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Предприниматели получили из рук начальника Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи Ивана Шляхтина, начальника Управления потребительского рынка Александра Акопова и члена окружного Совета депутатов Виктора Щукина почётные грамоты Минивеста Московской области, благодарности главы округа, знаки отличия «За заслуги перед городским округом Подольск», медали «За плодотворный труд» и медали «За безупречную службу».





«Предпринимательство — это ежедневный тяжёлый труд, благодаря которому создаются рабочие места и развивается экономическая сфера», — отметили официальные лица округа.