Подмосковье вошло в число лидеров образования по итогам 2025 года
С 22 по 24 декабря проходит Всероссийское совещание региональных министров образования, которое организовало Министерство просвещения России. Участники подводят итоги 2025 года и обсуждают ключевые направления развития системы образования. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.
В центре внимания — реализация структурных изменений, вопросы госполитики, безопасность интернета для обучения и развития, а также планы на 2026 год. На совещании отметили результаты Московской области. Министр образования региона Ингрид Пильдес получила почётную грамоту за значительные заслуги в сфере образования.
В 2025 году 669 выпускников школ Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов. Двое школьников показали максимальный результат сразу по трём экзаменам, ещё 29 выпускников набрали по 200 баллов. На Всероссийской олимпиаде школьников команда Московской области сохранила второе место в стране по количеству дипломов. Сборная завоевала 550 наград — это на 109 больше, чем годом ранее.
В этом учебном году в регионе открыли более 2 000 математических классов. Они работают в 741 школе Подмосковья. В классах учатся почти 50 000 детей — это ученики первых, вторых, пятых, седьмых, восьмых и десятых классов. Школьники углублённо изучают математику, ходят на кружки по олимпиадной подготовке, участвуют в турнирах и профориентационных мероприятиях.
На совещании также отметили систему воспитательной работы Московской области. Благодарственное письмо вручили региональному координатору проекта «Навигаторы детства» Святославу Громову.
В 2025 году в ходе реализации проекта провели более 140 мероприятий и привлекли свыше 900 советников директоров по воспитанию. Он охватил более 2,5 миллиона обучающихся. В школах региона открыли киноклубы, военно-патриотические объединения, спортивные и волонтёрские отряды. Проект «Орлята России» объединил 470 000 школьников и 30 000 дошкольников Подмосковья.
