Подмосковье вошло в число лидеров образования по итогам 2025 года

24 декабря 2025, 09:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

С 22 по 24 декабря проходит Всероссийское совещание региональных министров образования, которое организовало Министерство просвещения России. Участники подводят итоги 2025 года и обсуждают ключевые направления развития системы образования. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.