Свыше 2,5 млн детей вовлекли в воспитательные проекты Подмосковья за год

23 декабря 2025, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Подмосковье подвели итоги работы советников директоров по воспитанию за 2025 год. По проекту «Навигаторы детства» в регионе работали более 900 специалистов. За год они провели свыше 140 мероприятий патриотической, творческой, добровольческой и профориентационной направленностей, сообщили в Министерстве образования Московской области.