Свыше 2,5 млн детей вовлекли в воспитательные проекты Подмосковья за год
В Подмосковье подвели итоги работы советников директоров по воспитанию за 2025 год. По проекту «Навигаторы детства» в регионе работали более 900 специалистов. За год они провели свыше 140 мероприятий патриотической, творческой, добровольческой и профориентационной направленностей, сообщили в Министерстве образования Московской области.
Особое внимание уделили проведению 80 «Дней единых действий». В них участвовали школьники, студенты и родители. Они присоединились к тематическим акциям и мероприятиям. А еще в школах и колледжах активно развивали воспитательные пространства. В Подмосковье открыли киноклубы, военно-патриотические клубы, спортивные секции и волонтерские отряды. В эти инициативы за год вовлекли более 2,5 млн учащихся
К программе «Орлята России» присоединились 470 000 школьников и 30 000 воспитанников детских садов. Тысячи Орлят участвовали в региональной смене «Юные патриоты Подмосковья». Хорошие результаты показало и сотрудничество с Движением Первых. Более половины советников возглавили первичные отделения движения.
В мероприятиях принимали участие более 190 000 родителей, «Единые родительские чаты» объединили свыше 440 000 человек. Победители конкурса инициатив родительских сообществ из Подмосковья получили денежные призы.
В 2026 году по проекту «Навигаторы детства» в регионе планируют усилить взаимодействие советников по воспитанию с педагогами по вопросам профилактики. В Подмосковье организуют региональные инновационные площадки по всем направлениям работы, расширят поддержку детей с участием родительского сообщества и укрепят межведомственное сотрудничество по формированию традиционных духовно-нравственных ценностей.
