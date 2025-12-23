Более 1 млн школьников Подмосковья используют цифровую платформу «Моя школа»

23 декабря 2025, 10:06

В Подмосковье вырос интерес к цифровым учебникам и электронным сервисам для обучения. За год электронным дневником на платформе «Моя школа» воспользовались более 1 млн учеников. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.





Учителя провели свыше 14 млн уроков, поставили 122,5 млн оценок и выдали более 34 млн домашних заданий, из которых 5 млн школьники выполнили в цифровом формате.

«Мы последовательно развиваем цифровые образовательные инструменты на платформе «Моя школа» — от дневника и журнала до цифровых материалов. Электронные учебники стали в 2,5 раза популярнее среди школьников, и это закономерно: они делают уроки более наглядными, помогают учителю гибко работать с материалом и уделять больше внимания детям. Для школьников это удобный формат обучения, а для родителей — понятный и прозрачный образовательный процесс», — отметила Людмила Болатаева.

«Для учителя русского языка и литературы цифровые учебники на платформе «Моя школа» — это возможность вдохнуть новую жизнь в классические тексты и правила», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 8 городского округа Ступино Юлия Бакланова.