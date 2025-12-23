Более 1 млн школьников Подмосковья используют цифровую платформу «Моя школа»
В Подмосковье вырос интерес к цифровым учебникам и электронным сервисам для обучения. За год электронным дневником на платформе «Моя школа» воспользовались более 1 млн учеников. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.
Учителя провели свыше 14 млн уроков, поставили 122,5 млн оценок и выдали более 34 млн домашних заданий, из которых 5 млн школьники выполнили в цифровом формате.
«Мы последовательно развиваем цифровые образовательные инструменты на платформе «Моя школа» — от дневника и журнала до цифровых материалов. Электронные учебники стали в 2,5 раза популярнее среди школьников, и это закономерно: они делают уроки более наглядными, помогают учителю гибко работать с материалом и уделять больше внимания детям. Для школьников это удобный формат обучения, а для родителей — понятный и прозрачный образовательный процесс», — отметила Людмила Болатаева.В 2025 году в регионе расширили библиотеку цифровых учебных материалов. Сейчас в системе доступен 41 цифровой учебник для 5–9 классов с аудиоверсиями параграфов, видеороликами и 3D-иллюстрациями. За два года к цифровым учебникам обратились более 730 000 раз. Наибольшей популярностью у педагогов пользовались учебники по русскому языку для 8 и 9 классов и по биологии для 8 класса базового уровня. Чаще всего цифровые задания использовали на уроках биологии и физики.
«Для учителя русского языка и литературы цифровые учебники на платформе «Моя школа» — это возможность вдохнуть новую жизнь в классические тексты и правила», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 8 городского округа Ступино Юлия Бакланова.По её словам, интерактивные форматы делают уроки более увлекательными, а автоматическая проверка заданий помогает экономить время и уделять больше внимания индивидуальной работе с учениками. А еще в электронном дневнике развивают инструменты для подготовки к экзаменам. Ученики видят темы, которые учителя отмечают как ключевые моменты, с помощью иконок «Будет на ЕГЭ» и «Будет на ОГЭ». Для родителей добавили функцию «Итоговые оценки», которая позволяет посмотреть результаты ребенка за предыдущие учебные годы.
По итогам 2025 года Московскую область признали лучшим регионом страны по внедрению цифрового образовательного контента по федеральному проекту «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента».