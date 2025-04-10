Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на участие в проекте «КАРДО»

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»
Завершилась заявочная кампания на участие в онлайн-этапе VIII сезона Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители Московской области вошли в том-5 по количеству поданных заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего заявки на участие в седьмом сезоне конкурс-премии подали почти 3 тысячи человек из разных регионов России и 125 стран мира, в том числе 188 заявок поступило от жителей Московской области», — уточняется в сообщении.Теперь будет проведена экспертная оценка заявителей, а затем их ждут отборочные этапы.
«Мы гордимся, что президентская платформа объединила талантливых деятелей уличного искусства и спортсменов Подмосковья. Уверен, что каждый участник станет важной частью этой динамичной и креативной экосистемы», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Призовой фонд «КАРДО» в этом году составляет 7 миллионов рублей.
Читайте также:
Подмосковную молодежь приглашают принять участие в конкурсе «Творчество на селе»
В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»
В Шатуре открылся музыкальный конкурс-фестиваль им. Н.Н. Калинина
Лев Каштанов