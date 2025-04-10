Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на участие в проекте «КАРДО»

Пристройку к школе №14, рассчитанную на 400 учеников, планируют возвести в Коломне, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.