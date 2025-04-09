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В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: сайт asi.ru

Фото: сайт asi.ru

В России продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные из них представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое. В 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020-м.
«За эти годы мы получили почти 90 тыс. идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году ждём проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие станут частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», – подчеркнула Чупшева.
Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём планируется презентация ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.

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#аси
#нижний новгород
«Космический пылесос, пиявки и тибетские песнопения»: SHOT Проверка расследовала псевдоцелителей
09 апреля 2025, 13:51

Фото: iStock/LesDaMore

Вышел новый выпуск расследовательского проекта «SHOT Проверка», посвященный деятельности псевдоцелителей. Выяснилось, что те, кто играет на надеждах людей, пользуются самыми разными методами — от визуализации «космического пылесоса» и лечения пиявками до тибетских песнопений в заброшенном пионерском лагере.
В рамках выпуска журналисты детально изучили несколько методик: огненный массаж, гирудотерапию и «очищение» по видеосвязи. Каждый из проверяемых специалистов уверял, что его метод — самый действенный.
«Лжецелительство — это незаконная околомедицинская или немедицинская деятельность, содержащая признаки обмана пациентов, проведение лечения без соответствующей квалификации и лицензии. Эта деятельность предусматривает уголовную, административную и гражданскую ответственность», — рассказал адвокат Андрей Мишонов журналистам «SHOT Проверки».
Полное расследование можно посмотреть на канале «SHOT Проверки», а также в ВК.

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#расследование
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«Урок цифры» проходит в России до 28 апреля
09 апреля 2025, 13:44

Фото: istockphoto/Akarapong Chairean

«Урок цифры», направленный на развитие компетенций цифровой экономики и раннюю профориентацию школьников в сфере IT, пройдет в России до 28 апреля.
Как уточнили в Минцифры, учащиеся познакомятся с квантовыми вычислениями и новыми специальностями, которые возникают на пересечении информатики, биологии, химии и физики.

«В рамках Урока учащиеся сформируют представление о возможностях научных достижений, в том числе квантовых вычислений, и их применении в различных сферах деятельности человека в России и мире», — сказано в релизе министерства.

В начале марта российских школьников приглашали к участию в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез», развивающем критическое мышление.

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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на Пасху
Синоптик Позднякова: на Пасху будет до +19 градусов
09 апреля 2025, 13:16

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

По календарю — апрель, но природа пока не торопится радовать москвичей и жителей области теплом и солнцем.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода капризна, однако выпавшие осадки пойдут на благо столичному региону.

«В марте у нас не было такого весеннего половодья, так что сейчас погода компенсировала мартовский дефицит осадков. Но в апреле бывало и большее количество снега. В 2013 году высота снежного покрова на эти числа составляла 40−45 сантиметров. Тогда снег быстро растаял, и мы рассчитываем, что пейзаж из белого превратится в настоящий весенний примерно после 15 апреля», — сказала синоптик.

По ее словам, в предстоящие выходные в Москве и области существенных осадков не ожидается, ночи еще будут морозными, но днем температура установится положительная.

«Солнце будет прогревать землю и воздух. В воскресенье температура обещает быть 5, 7, а потом все выше и выше. Не исключено, что на Пасху температура достигнет 19 градусов», — поделилась прогнозом Позднякова.

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#дефицит
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«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым
Психолог Винокурова: реестр женатых в Госуслугах поможет избежать мошенничества
09 апреля 2025, 12:23

Фото: iStock/kris_sirk

В России предложили создать реестр состоящих в браке граждан. Данную инициативу, исходящую от одного из общественных движений, поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Новый реестр позволит тем, кто ищет себе спутника или спутницу, не столкнуться с обманом при знакомстве. Согласно предложенной инициативе, проверить семейное положение гражданина можно будет через госуслуги.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящее время в информационном пространстве много мошенничества, и инициатива каким-то образом поможет не обмануться при знакомстве.

«Некоторые люди, как минимум, оказываются не теми, за кого себя выдают: по уровню ценностей, по фотографиям. Дополнительная легализация и проверка, наверное, будет вызывать больше доверия»,— прокомментировала эксперт.

По ее словам, любые отношения людей развиваются через некую форму близости, где от далекого переходят к более глубокому контакту, потому сайты с большим количеством информации будут пугать граждан.

«Измена — очень широкое понятие. Это очень неприятная, даже трагическая ситуация. Однако, стоит помнить, что, измена может быть фактором семьи, где не очень хорошо обоим, но они почему-то не разводятся. Также есть вариант, что оба партнера знают про измены, но их все устраивает, они договариваются», — рассказала психолог.

Она добавила, что у инициативы будет множество сторонников и противников, а также будут поступать жалобы, потому что система не может работать безоговорочно.

«Часть людей с определенным типом личности убеждены, что правила решают все, и это гарантия безопасности. Также будет много жалоб, когда в реестре, действительно, успел поменяться статус, а человек в другом семейном положении. В общем, общество разделится на несколько лагерей», — заключила Винокурова.

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Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет
09 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/Miljan Živković

По итогам 2024 года средняя продолжительность декретного отпуска для женщин в России составила 24,9 месяца, что является минимальным показателем с 2011 года. Согласно данным Росстата, в 2022 году женщины проводили в декрете значительно больше времени — 28,5 месяца.
Анализ, проведенный РИА Новости на основе комплексного наблюдения условий жизни россиян, показывает, что 75,9% женщин вернулись на прежние рабочие места после отпуска, в то время как 24,1% решили сменить место работы, чаще всего из-за необходимости другого графика. Примечательно, что в прошлом году не зафиксировано случаев смены работы по инициативе работодателя.

Исследование охватило 60 тысяч домохозяйств и проводится раз в два года, что позволяет отслеживать изменения в условиях жизни населения во всех регионах России.

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#рабочие места
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