В АСИ рассказали, каких заявок ждут на форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: сайт asi.ru
В России продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые интересные из них представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое. В 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020-м.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём планируется презентация ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, за прошедшие годы интерес к форуму вырос вдвое. В 2024 году количество идей увеличилось на 208% по сравнению с 2020-м.
«За эти годы мы получили почти 90 тыс. идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году ждём проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия. Каждая идея получит экспертную оценку, а лучшие станут частью масштабных преобразований для устойчивой экономики, качественной и комфортной жизни наших граждан», – подчеркнула Чупшева.Подать заявку может любой россиянин. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум, запланированный на лето в Нижнем Новгороде. На нём планируется презентация ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.
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Лора Луганская