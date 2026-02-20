Подмосковье вошло в топ-5 по заявкам на участие в проекте «Лидерство в медицине»

20 февраля 2026, 11:30

Завершился приём заявлений на участие в программе для руководителей медорганизаций «Лидерство в медицине: стратегическое развитие региональных систем здравоохранения». По числу поданных заявок Московская область вошла в пятёрку самых активных регионов. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».





Программа направлена на подготовку руководителей региональных систем здравоохранения. Общее число претендентов на участие превысило 1 300, из них Подмосковье представляют 49 человек.





«Мы получили более 1,3 тыс. заявок со всей России от уже состоявшихся медицинских управленцев с серьёзным опытом. Это лидеры, которые готовы расти дальше. У них есть запрос на системное управленческое образование и на профессиональное сообщество, нормой для которого является межведомственное взаимодействие», — сказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.