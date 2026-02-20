На строительство станции скорой помощи в Можайске начался монтаж перегородок

20 февраля 2026, 11:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подстанцию скорой помощи, рассчитанную на три бригады медиков, строят в селе Поречье Можайского округа. О ходе работ рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский, сообщает пресс-служба ведомства.





Объект возводят по модульной технологии. В настоящее время степень его готовности составляет 45%.





«Сейчас строители монтируют перегородки и внутренние инженерные сети, ведутся также работы по устройству кровли и предчистовая отделка помещений. На объекте заняты 26 человек, используются две единицы спецтехники», — сказал Александр Туровский.